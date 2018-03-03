Raco'da yakalanan 6 terörist tünelleri gösterdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda Raco beldesinin merkezine dayandı.

7 NOKTADAN KUŞATMA

Sabah namazıyla operasyona başlayan TSK ve ÖSO, Raco’nun kuzeyindeki Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleriyle birlikte Bilal köy tepesini teröristlerden arındırarak beldeyi 7 noktadan kuşattı.

Raco merkezindeki terör örgütü PKK/PYD’ye ait iki stratejik nokta top atışları ile vuruldu.

TERÖRİSTLER TÜNELLERİ TEK TEK GÖSTERDİ

ÖSO birlikleri ile kent merkezine yakın mahallelerde YPG’li teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Raco’ya girmeye başlayan ÖSO ve TSK, beldede 6 PKK/PYD’li teröristi sağ yakaladı.

Sorgulanan teröristler beldede bulunan yer altı tünellerinin giriş ve çıkış noktalarını gösterdi.

BÖLÜM BÖLÜM İLERLENECEK

Mehmetçik tünelleri İHA’larla takip etmeye başladı. Meskûn mahal operasyonlarında sivillerin zarar görmemesi için Raco’da bölüm bölüm ilerlenecek.

Teröristlerin meskûn mahallerde, kırsaldakinden çok daha farklı ve tehlikeli patlayıcı tuzaklar kurduğu tahmin ediliyor.

KELTEPE DE KURTARILDI

Şiddetli çatışmaların ardından önceki gün 8 Mehmetçiğin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepenin (Keltepe) kontrolü de sağlandı.

Operasyonlarda Afrin’in batısında tespit edilen 9 terörist de ATAK helikopterinden yapılan atışla etkisiz hâle getirildi.

2348 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekâtın başladığı günden bugüne kadar 2348 terörist bölgeden temizlendi ve etkisiz hâle getirildi.