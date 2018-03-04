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Raco'ya Türk bayrağı dikildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından teröristlerden temizlenen Raco'ya Türk bayrağı dikildi.

AA | 04.03.2018 - 17:30..
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Raco'ya Türk bayrağı dikildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Soğulcak ve Aranda köylerini, Şeran beldesinin Bafliun köyü ve dağı ile Raco beldesine bağlı Halilo köyünü YPG/PKK'dan kurtardı.

AFRİN MERKEZ GÖRÜNDÜ

Böylece Afrin belde merkezine doğu hattından giden yol ile Şeran belde merkezinin doğu ve güney kanadı ile örgütün Afrin merkezini doğu ekseninde ilk savunma hatlarının olduğu Kafr Cenne ve Kıtme köyleri ateş menzili içine girdi.

Son ilerlemelerle Cinderes-Afrin ilçe merkezi arasındaki kara yolu bağlantısı da kesilmiş oldu.

TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

Raco bölgesinin teröristlerden temizlenmesinin ardından tören ile Türk bayrağı dikildi.

Raco'da Mehmetçiklerimizin bayrak dikme töreni

Raco'ya Türk bayrağı dikildi

Raco'ya Türk bayrağı dikildi

Raco'ya Türk bayrağı dikildi

 

 







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