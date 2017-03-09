'Radar yanlış ölçüyor' tartışması bitiyor

Sanayi Bakanlığı, Türkiye’de ilk defa hız radarlarına muayene şartı getirdi. Düzenleme, radarın yanlış ölçtüğü tartışmalarını bitirecek. Radarlar, sahada hız ölçümü yaparken denetlenecek.
MUAYENESİ YAPILARAK PİYASAYA SÜRÜLECEK
Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre radarlar, fabrikadan çıkışta, muayenesi yapılmış olarak piyasaya sürülecek.
RADAR MUAYENE ÜCRETLERİ SAHADA 700 LİRA
Piyasadaki mevcut radarlar 1 Temmuz 2018’e kadar muayene edilecek. Muayene ücretleri, KDV hariç sahada 700 TL, saha dışında 400 TL olacak.