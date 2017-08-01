Radikal Yahudiler Mescid-i Aksa'yı işgal etti

Tisha B’Av günü dolayısıyla Yahudilerin camiye girişine karşı çıkan Kudüslü Müslümanlar ile Yahudiler arasında çatışmalar yaşandığı gelen bilgiler arasında.

YAHUDİLER BİRÇOK FELAKETİ BUGÜN YAŞADI

“ZINC” (Zionist Organization Of America’s Israel News Connection)’in internet sitesinde İbrani aylarından “Av” ayının 9. gününe denk gelen ve dünya Yahudiliğine uğursuz gelen olaylar sıralanıyor ve bu özel günde (Tisha B’Av gününde) yas tutulması ve oruç tutulması gerekliliği vurgulanıyor.

Kötü sayılan bu günde tarih boyunca Yahudilerin başına gelenler:

- 9 Av tarihinde Hz. Musa Sina Dağı’ndan indiğinde kavmini altından yapılmış bir buzağıya tapınırken bulur ve öfkeyle 10 emrin yazılı olduğu tabletleri kırar.

- İ.Ö. 587 yılında Süleyman Tapınağı’nın Babilliler tarafından ilk defa yıkılışı.

- İ.S. 70 yılında yeniden inşa edilmiş olan Süleyman Tapınağı’nın bu sefer Romalılar tarafından yıkılışı.

- İ.S. 135’de Kudüs’ün Romalılar tarafından nihai olarak alınarak her yerin yıkılması.

- İ.S. 1290 yılında l. Edvard’ın Yahudileri İngiltere’den kovması.

- 1492’de Yahudilerin İspanya’dan kovulması.

- 1. Dünya Savaşı 9. Av’da başladı.

- 31 Temmuz 1940’da Himmler’in Yahudi sorununun çözümü ile ilgili planını Nazi Partisi’ne verişi.

- Bir sene sonra Himmler’in planının uygulanması. (Tisha B’Av Günü)

-Nazilerin Yahudileri Varşova gettosundan sürmeye başlama tarihi.

SİYONİSTLERİN HEDEFİ: SÜLEYMAN TAPINAĞININ YENİDEN İNŞASI

Yahudiler için uğursuz olan bu günde, tüm Yahudilerin oruç tutmaları ve yasta olmaları gerektiği anlatılıyor ve bu yas gününün ana gerekçesinin Süleyman Tapınağı’nın halen inşa edilememesi olduğu, çünkü İ.S. 691’de tapınağın üzerine Müslümanlarca ibadet yeri inşa edildiği vurgulanıyor.

Yani Müslümanlarca da son derece kutsal bir öneme sahip olan El-Aksa Camii’nin yıkılarak yerine Süleyman Tapınağı’nın inşa edilmesi Siyonizmin önde gelen hedefidir.