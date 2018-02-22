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Radyo sunucusu canlı yayında doğurdu

ABD'de yerel bir radyoda sunuculuk yapan Cassiday Proctor, canlı yayın esnasında bebeğini doğurdu. Hamile olan kadının yaşadıklarını dinleyenlerine anlattı.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 15:54..
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ABD'nin St. Louis şehrindeki "The Arch" radyo kanalında sabah programı sunan ve hamile olan Proctor, doğumunu çalıştığı radyoda canlı yayınla yapmaya karar verdi. Radyo yetkilileri, Proctor'un doğum yapacağı hastane ile görüşerek doğum sırasında canlı yayın için izin aldı.

Sezaryenle doğum yapan sunucu, hayatının bu özel anını canlı olarak dinleyicileriyle paylaştı.

Radyo sunucusu canlı yayında doğurdu

"OLAĞANÜSTÜ BİR DENEYİMDİ"

Bebeğin beklenenden 2 hafta önce doğduğunu dile getiren Proctor, "Hayatımın en heyecanlı gününü dinleyicilerimle paylaşmak olağanüstü bir deneyimdi." şeklinde konuştu.

3 kilo 300 gram doğan erkek bebeğin adı da dinleyicilerin katıldığı oylamayla belirlendi ve Jameson oldu.

Doğum iznine ayrılan Proctor'un, radyo programına geçici süre ara vereceği kaydedildi.

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