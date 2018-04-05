Radyoaktif iyot nedir

Sağlık alanında karşımıza çıkan "radyoaktif iyot" ile ilgili tüm bilgiler bu yazıda.

RADYOAKTİF İYOT NEDİR?

Radyoaktif iyot, iyodun radyoaktif şeklidir ve etrafa radyasyon yaymaktadır. Halk arasında ATOM olarak da bilinmektedir.

RADYOAKTİF İYOT TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

Ağız yolundan kapsül ya da sıvı olarak verilen radyoaktif iyot, sindirim sisteminden emilerek tiroid bezi (guatr) hücrelerinde toplanır ve yaydığı radyasyon tiroid hücrelerinin büyümesini ve faaliyetini durdurur. Aşırı çalışan tiroid bezinin fonksiyonu normale döner veya istenmeyen tiroid dokuları, kanserli tiroid dokuları ile bunların vücuttaki yayılımları yok olur.

HANGİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE UYGULANIR?

Tiroid bezinin bazı kanserlerinde ve tiroid bezinin fazla çalıştığı ve kanda tiroid bezi hormonu yüksekliğine neden olan guatr hastalıklarında uygulanır.