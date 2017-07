Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

Türk Pop Müziği'nin romantik seslerinden Rafet El Roman, Posta gazetesinden Canan Danyıldız'a verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tuğba Altıntop ile evliliğinden Şevval ve Su adında iki kızı; Yeşim Eryıldırım ile evliliğinden Edvan adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı, "Bir kadını sonsuza kadar sevemem. Cinsellik yoksa o ilişkide durmam. Fantezilerim geniştir" şeklinde konuştu.

"BİR KADINI SONSUZA KADAR SEVEMEM"

- "Yeni başlangıçları seviyorum" diyorsunuz hangi kadın size güvenir ki?

Hiçbir kadını sonsuza kadar sevemem! Daha güzelini görünce, yön değiştiririm. Sadece fiziki güzellikten söz etmiyorum. Mesela aşırı kıskançlık beni bitme noktasına getirir.

- Pahalı hediyeler alır mısınız?

Özel günlerde. Ama araba, ev gibi pahalı şeyler almam. Cimri değil, tutumluyum.

- Hep genç kadınları mı tercih ediyorsunuz?

Hayatınızda şu an aşk var mı? Valla ben yaşıtım ya da yaşça benden büyük bir kadına aşık olmayı istiyorum. Keşke olsam ama daha olmadı. Şu an yeni bir aşk yok. Her şeyi sınırsız yaşamak istedim, yaşadım.

"BENİM İÇİN CİNSELLİK HER ŞEY"

- Ya cinsellik? Bu yaşta da ilk yıllardaki gibi önemli mi?

Benim için cinsellik her şey! Tamam duygusal bir adamım ama ten uyuşmazsa, cinsellik olmazsa o ilişkide hiç durmam! Beni tatmin etmiyorsa öyle bir ilişki istemem.

Çok romantiğim, çok duygusalım. Günün her anını o kadınla yaşamayı severim. Ama cinselliği uymuyorsa her şey biter.

"FANTEZİLERİM GENİŞTİR"

- Fantezileriniz geniş midir? Tek eşli misinizdir?

İnanılmaz geniştir! Evet tek eşliyim. Birini sevdim mi gözüm kimseyi görmez. Ama sevmediysem, yüz kişiye bakarım.

"1 YILDA 20 KADINLA BİRLİKTE OLDUM"

Özel hayatında başarısız olduğunu dile getiren şarkıcı, "Son boşanmamın üzerinden bir yıl geçti. Bu arada 20 kadınla görüştüm, birlikte oldum. bunlardan ancak 3'üyle gerçek bir şey yaşayabilirim.