taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5384
EURO
3,9653
ALTIN
144,16
PETR
48,3900

Rafet El Roman eski eşi ve sevgilisiyle tatile çıkacak

30 metrelik lüks bir tekne kiralayan ünlü şarkıcı, 14 yıl önce ayrıldığı Tuğba Altıntop ve eski aşkı Yeşim Yıldırım ile mavi tura çıkacak.

12.06.2017 - 08:02
  1. Haberler
  2. Magazin

RR

Şarkıcı Rafet El Roman tekne kiralayıp eski eşi Tuğba Altıntop, sevgilisi Yeşim Yıldırım ve 3 çocuğu ile Marmaris koylarında mavi yolculuka çıkacak.

ÇOCUKLARININ ANNESİYLE TATİLDE

Rafet El Roman, Tuğba Altıntop'tan 2003'te boşanmış, kızları Su Elnur (18) ve Şevval'i (16) alıp Almanya'ya yerleşmişti. 2009'da da Yeşim Yıldırım ile yaşadığı aşktan oğlu Edvan dünyaya gelmişti.

30 METRELİK LÜKS TEKNE KİRALADI

İddiaya göre, Rafet El Roman sekiz kamarası olan, 30 metrelik lüks bir tekne kiraladı. Çocuklarının yanı sıra 14 yıl önce ayrıldığı Tuğba Altıntop ve eski aşkı Yeşim Yıldırım ile mavi tura çıkacak. Marmaris'in koylarını dolaşacaklar.

Rafet El Roman eski eşi ve sevgilisiyle tatile çıkacak

Rafet El Roman eski eşi ve sevgilisiyle tatile çıkacak

İlginizi Çekebilir
Hint oyuncu Saumya Tandon: İstanbul'da soyuldum
Saumya Tandon, ülkesindeki bir gazeteye verdiği ropörtajda İstanbul'da yaşadığını iddia ettiği olayın detaylarını anlattı.
Demet Akalın'ın banyo sonrası fotoğrafı
Banyodan çıktından sonra fotoğrafını çeken ünlü şarkıcı bunu da Instagram hesabından yayınladı.
Emina Sandal: Mustafa'yı gölgede bırakmak istemedim
Mustafa Sandal’ın eşi Sırp pop yıldızı Emina Sandal, samimi açıklamalarda bulundu.
Ceceli'ye müstakbel kayınvalidesinden tam destek
Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi Sinem Ceceli’den 25 Mayıs’ta boşanmıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

44
Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

94
Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

117
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

61
Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

84
Fatih Terim basın toplantısında konuştu

Fatih Terim basın toplantısında konuştu

103
Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM