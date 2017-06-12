Rafet El Roman eski eşi ve sevgilisiyle tatile çıkacak

Şarkıcı Rafet El Roman tekne kiralayıp eski eşi Tuğba Altıntop, sevgilisi Yeşim Yıldırım ve 3 çocuğu ile Marmaris koylarında mavi yolculuka çıkacak.

ÇOCUKLARININ ANNESİYLE TATİLDE

Rafet El Roman, Tuğba Altıntop'tan 2003'te boşanmış, kızları Su Elnur (18) ve Şevval'i (16) alıp Almanya'ya yerleşmişti. 2009'da da Yeşim Yıldırım ile yaşadığı aşktan oğlu Edvan dünyaya gelmişti.

30 METRELİK LÜKS TEKNE KİRALADI

İddiaya göre, Rafet El Roman sekiz kamarası olan, 30 metrelik lüks bir tekne kiraladı. Çocuklarının yanı sıra 14 yıl önce ayrıldığı Tuğba Altıntop ve eski aşkı Yeşim Yıldırım ile mavi tura çıkacak. Marmaris'in koylarını dolaşacaklar.