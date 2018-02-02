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Rafet El Roman: Herkes mutlu olsun

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, eski eşi Ceren Kaplakarslan hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 02.02.2018 - 08:14..
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Rafet El Roman, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Ceren Kaplakarslan (28) 2014’te evlendiği kendinden 20 yaş büyük olan Rafet El Roman’dan Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmıştı.

"ESKİ EŞLERİM MUTLU OLSUN İSTERİM"

Eski eşi Ceren Kaplakarslan’ın Tamer Karadağlı ile aşk yaşadığı haberleri sorulunca şarkıcı, “Herkes mutlu olsun. Ben ayrılsam da eski eşlerimin mutlu olmasını isterim. Başka yorumum olamaz” dedi.

New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan Ceren, Atçalı Kel Mehmet Efe filminde başrolde yer aldı.

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