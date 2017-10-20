Rafet El Roman'ın kızları vize engeline takıldı

Rafet El Roman, Amerika turnesine çıkıyor. Ünlü şarkıcı ülkede toplam sekiz konser verecek.

KIZLARIN BİRİ EVDE KALDI

Hazırlıklarına bir süredir devam ettiği turnede Tuğba Altıntop’la evliliğinden dünyaya gelen kızları Su ve Şevval’in de yanında olmasını isteyen Rafet El Roman, bu hayalini Amerika ile Türkiye arasında yaşanan vize restleşmesi nedeniyle gerçeğe dönüştüremedi.

El Roman’ın 17 yaşındaki kızı Şevval, vize alamadı. Şarkıcı, konser boyunca sadece 19 yaşındaki büyük kızı Su’nun kendisine eşlik edeceğini söyledi: “Vize yüzünden şok yaşadım, bu duruma çok üzüldüm. Neyse ki Su beni yalnız bırakmayacak, sekiz konserde de yanımda olacak.”