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Rafet El Roman'ın klip kızı Dilber

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, yeni klibinde Azeri manken tercih etti.

23.06.2017 - 10:37
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Rafet El Roman 'Mecnun' albümündeki ‘En Güzel Şeyi Sevdim’ şarkısı için Azeri manken Dilber Mahmudova (22) ile kamera karşısına geçti.

Rafet El Roman'ın klip kızı Dilber

SAMİMİ KLİP

Posta'da yer alan habere göre; Bodrum-Gümüşlük’teki bir otelde gerçekleşen çekimlerde Rafet El Roman (48) ile sevgilisini oynayan Dilber’in samimi halleri dikkat çekti. Rafet El Roman “Aşk dolu bir klip çekiyoruz” dedi.

Rafet El Roman'ın klip kızı Dilber

Muhabirlerin “Dilber Hanım’ı eski eşiniz Ceren Kaplakarslan’a benzettik” sözleri üzerine şunları söyledi: “Kendisini benzerlik nedeniyle seçmedim.”

Dilber Mahmudova çekimler esnasında küçük bir kaza yaşadı. Azeri mankenin oturduğu tahta platform kendiliğinden açıldı.

Rafet El Roman'ın klip kızı Dilber

Rafet El Roman'ın klip kızı Dilber

Rafet El Roman'ın klip kızı Dilber

Rafet El Roman'ın klip kızı Dilber

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