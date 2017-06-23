Rafet El Roman'ın klip kızı Dilber

Rafet El Roman 'Mecnun' albümündeki ‘En Güzel Şeyi Sevdim’ şarkısı için Azeri manken Dilber Mahmudova (22) ile kamera karşısına geçti.

SAMİMİ KLİP

Posta'da yer alan habere göre; Bodrum-Gümüşlük’teki bir otelde gerçekleşen çekimlerde Rafet El Roman (48) ile sevgilisini oynayan Dilber’in samimi halleri dikkat çekti. Rafet El Roman “Aşk dolu bir klip çekiyoruz” dedi.

Muhabirlerin “Dilber Hanım’ı eski eşiniz Ceren Kaplakarslan’a benzettik” sözleri üzerine şunları söyledi: “Kendisini benzerlik nedeniyle seçmedim.”

Dilber Mahmudova çekimler esnasında küçük bir kaza yaşadı. Azeri mankenin oturduğu tahta platform kendiliğinden açıldı.