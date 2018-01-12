Raflarda yerin alan kitaplar

Her geçen gün yeni kitaplar rafları süslemeye başlıyor. Yeni yılla birlikte yeni eserlerini yayımlamaya gayret gösteren yayınevleri, kitaplıkları zenginleştirmeye devam ediyor.
Bu hafta sonu yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverlerin gözden kaçırmaması gereken eserler. Raflarda yerini alan yapıtlarda, her edebiyatsevere hitap eden kitaplar mevcut.
BARLAS ÖZARIKÇA - RÜYA GALERİSİ
Barlas Özarıkça bu romanında da yine başka türlü bir dünya tahayyülü öneriyor ve dünyaya “tersten” bakıyor.
Yazar: Barlas Özarıkça
Yayınevi: Encore Yayınları
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
FERYAL TİLMAÇ - MEVT TEK HECELİK UYKU
Feryal Tilmaç Mevt Tek Hecelik Uyku’da sakin ama yakıcı, derin ama yalın bir dille insanlık hallerine ayna tutuyor.
Yazar: Feryal Tilmaç
Yayınevi: İthaki Yayınları
Türü: Öykü
Dili: Türkçe
Syf: 216
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
HAİFA ZANGANA - BAĞDAT'I DÜŞLEMEK
Bir şahit Haifa Zangana. 1970’lerde, Saddam Hüseyin’e ve Baas rejimine karşı mücadele eden devrimci bir grubun mensubuydu.
Bu yüzden mahpusluğu, işkenceyi, sürgünü yaşadı. Bu ki- tapta, kendi geçmişiyle birlikte sevgili vatanı Irak’ın dününü hatırlıyor, bugünü üzerine düşünüyor.
Yazar: Haifa Zangana
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Murat Erşen
Türü: Anlatı
Syf: 128
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
A.SIRRI ÖZBEK - NAMEKAN
A. Sırrı Özbek günümüze taşımış. Tarihin karanlık dehlizlerinde gizlenmiş gerçekleri, usta bir anlatıcının kurgusuyla tamamlamış.
Yazar:A. Sırrı Özbek
Yayınevi: Belge Yayınları
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf: 376
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
RONALD D. GERSTE - HAVA NASIL TARİH YAZAR?
Ronald D. Gerste’nın hava şartları ve iklimin tarihsel sonuçlarını mercek altına aldığı çalışması Hava Nasıl Tarih Yazar, herkesin okumasında fayda var.
Yazar: Ronald. D Gerste
Yayınevi: Kolektif Kitap
Çeviren: Meltem Karaismailoğlu
Türü: Araştırma
Syf: 224
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
EROL MANİSALI - GERGEDANLAŞMAK
Gazeteci yazar, Erol Manisalı'dan yazılar...
Yazar: Erol Manisalı
Yayınevi: Der Yayınları
Dili: Türkçe
Türü: Yazılar, anlatı
Syf: 128
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
CEMİL KOÇAK - CHP İKTİDARIN SONU
Cemil Koçak, “Türkiye’de İki Partili Siyâsî Sistemin Kuruluş Yılları (1945-1950)” adlı kitap dizisinde, yerleşik sayılan tarihsel kabulleri tartışmaya açıyor ve bu adlandırmayı sorguluyor.
Yazar: Cemil Koçak
Yayınevi: İletişim Yayınları
Türü: Politika
Dili: Türkçe
Syf: 552
Kitabı satın almak için limki tıklayın:
OGAN GÜNER - HERCÜMERÇ
Ogan Güner'den yakın tarihi anlatan nefis bir roman.
Yazar: Ogan Güner
Yayınevi: Bilim ve Gelecek Yayınları
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf: 384
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
RICHARD G. HOANNISIAN - HARPUT
Ünlü tarihçi Richard G. Hovannisian tarafından derlenen 14 ciltlik ‘Tarihi Kentler ve Ermeniler’ dizisinin üçüncü kitabı Harput, Ermeni tarihinin Altın Ova’sının, birçok yazarın imgelemine kazınmış kadim kentin yanı sıra Malatya, Arapkir, Eğin ve Dersim yöresini de ele alıyor
Yazar: Richard G. Hovannisian
Yayınevi: Aras Yayıncılık
Çeviren: Zülal Kılıç
Türü: Tarih
Syf: 512
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
BOILEAU NARCEJAC - VERTİGO (Ölüler Arasında)
Boileau-Narcejac'un en sarsıcı romanı.
Yazar: Boileau-Narcejac
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Çeviren: Ece Yücel
Türü: Roman
Syf: 210
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]