Raflarda yerin alan kitaplar

Her geçen gün yeni kitaplar rafları süslemeye başlıyor. Yeni yılla birlikte yeni eserlerini yayımlamaya gayret gösteren yayınevleri, kitaplıkları zenginleştirmeye devam ediyor.

Bu hafta sonu yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverlerin gözden kaçırmaması gereken eserler. Raflarda yerini alan yapıtlarda, her edebiyatsevere hitap eden kitaplar mevcut.

BARLAS ÖZARIKÇA - RÜYA GALERİSİ

Barlas Özarıkça bu romanında da yine başka türlü bir dünya tahayyülü öneriyor ve dünyaya “tersten” bakıyor.

Yazar: Barlas Özarıkça

Yayınevi: Encore Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

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FERYAL TİLMAÇ - MEVT TEK HECELİK UYKU

Feryal Tilmaç Mevt Tek Hecelik Uyku’da sakin ama yakıcı, derin ama yalın bir dille insanlık hallerine ayna tutuyor.

Yazar: Feryal Tilmaç

Yayınevi: İthaki Yayınları

Türü: Öykü

Dili: Türkçe

Syf: 216

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D&R

HAİFA ZANGANA - BAĞDAT'I DÜŞLEMEK

Bir şahit Haifa Zangana. 1970’lerde, Saddam Hüseyin’e ve Baas rejimine karşı mücadele eden devrimci bir grubun mensubuydu.

Bu yüzden mahpusluğu, işkenceyi, sürgünü yaşadı. Bu ki- tapta, kendi geçmişiyle birlikte sevgili vatanı Irak’ın dününü hatırlıyor, bugünü üzerine düşünüyor.

Yazar: Haifa Zangana

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Murat Erşen

Türü: Anlatı

Syf: 128

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A.SIRRI ÖZBEK - NAMEKAN





A. Sırrı Özbek günümüze taşımış. Tarihin karanlık dehlizlerinde gizlenmiş gerçekleri, usta bir anlatıcının kurgusuyla tamamlamış.

Yazar:A. Sırrı Özbek

Yayınevi: Belge Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 376

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RONALD D. GERSTE - HAVA NASIL TARİH YAZAR?

Ronald D. Gerste’nın hava şartları ve iklimin tarihsel sonuçlarını mercek altına aldığı çalışması Hava Nasıl Tarih Yazar, herkesin okumasında fayda var.

Yazar: Ronald. D Gerste

Yayınevi: Kolektif Kitap

Çeviren: Meltem Karaismailoğlu

Türü: Araştırma

Syf: 224

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EROL MANİSALI - GERGEDANLAŞMAK

Gazeteci yazar, Erol Manisalı'dan yazılar...

Yazar: Erol Manisalı

Yayınevi: Der Yayınları

Dili: Türkçe

Türü: Yazılar, anlatı

Syf: 128

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D&R

CEMİL KOÇAK - CHP İKTİDARIN SONU

Cemil Koçak, “Türkiye’de İki Partili Siyâsî Sistemin Kuruluş Yılları (1945-1950)” adlı kitap dizisinde, yerleşik sayılan tarihsel kabulleri tartışmaya açıyor ve bu adlandırmayı sorguluyor.

Yazar: Cemil Koçak

Yayınevi: İletişim Yayınları

Türü: Politika

Dili: Türkçe

Syf: 552

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D&R

OGAN GÜNER - HERCÜMERÇ

Ogan Güner'den yakın tarihi anlatan nefis bir roman.

Yazar: Ogan Güner

Yayınevi: Bilim ve Gelecek Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 384

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D&R

RICHARD G. HOANNISIAN - HARPUT

Ünlü tarihçi Richard G. Hovannisian tarafından derlenen 14 ciltlik ‘Tarihi Kentler ve Ermeniler’ dizisinin üçüncü kitabı Harput, Ermeni tarihinin Altın Ova’sının, birçok yazarın imgelemine kazınmış kadim kentin yanı sıra Malatya, Arapkir, Eğin ve Dersim yöresini de ele alıyor

Yazar: Richard G. Hovannisian

Yayınevi: Aras Yayıncılık

Çeviren: Zülal Kılıç

Türü: Tarih

Syf: 512

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BOILEAU NARCEJAC - VERTİGO (Ölüler Arasında)

Boileau-Narcejac'un en sarsıcı romanı.

Yazar: Boileau-Narcejac

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Çeviren: Ece Yücel

Türü: Roman

Syf: 210

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]