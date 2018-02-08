Raflarda yerini alan çocuk kitapları

Çocukları da unutmayan yayınevleri, yayımladıkları yeni kitaplarla çocuklara yeni okumalar sunuyor. Okuma alışkanlığı erken yaşta başlayan bir eylemdir, dolasıyla çocukların da bol bol kitap okumaları gerekiyor.
Geçtiğimiz günlerde çocuk reyonlarında yer alan 10 kitap, minik okurlarını bekliyor.
VASILLIS PAPATHEODOROU- PEMBE FLAMİNGOLARIN BEYAZ GREVİ
Tuzlaların kapatılması yüzünden bölgeyi terk eden flamingolar, doğanın dengesinin ne kadar hassas olduğunu gösteren bir dizi olayı tetikliyor.
Yazar: Vassilis Papatheodorou
Yayınevi: Kelime Yayınları
Çeviren: Fulya Koçak
Syf: 144
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NAHED AL SHAWA - BEN BURDAYIM
Yazar: Nahed Al Shawa
Yayınevi: Nar Yayınları
Resimleyen: Abeer Hasan
Syf: 36
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FATMA İŞLER - NOKTACIK
Fatma İşlerler’in de ilk kitabı...
Yazar: Fatma İşler
Yayınevi: Timaş Çocuk Yayınları
Dili: Türkçe
Syf: 40
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ALİ ARDA - ELVEDA BAY MUFFİN
Bay Muffin, tüylerine ak düşmüş, yorgun bir kobaydır artık. Mavi, kartondan evinde hayatını gözden geçirir. Pek çoklarından daha iyi bir hayatı olmuştur;mutlu yuvası, çok sevdiği eşi, çocukları..
Yazar: Ali Arda
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
Dili: Türkçe
Syf: 48
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MARITA CONLON MCKENNA - AÇLIĞIN ÇOCUKLARI
. İrlanda tarihinin bu trajik hadisesi bir gençlik romanında anlatılıyor. Şimdiye dek 12 dile çevrilen kitap artık Türkçede..
Yazar: Marita Conlon Mckenna
Yayınevi: Semerkand Yayınları
Çeviren: Rabia Kesik
Syf: 142
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MARCO VIALE - ESNEME KİTABI
Bir türlü uyumayan minikleri ve tabii sizi de bol bol esnetecek harika bir öykü...
Yazar: marco Viale
Yayınevi: Mavi Bulut Yayıncılık
Çeviren: Ceylan Aran
Syf: 32
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TURGUT YÜKSEL - ÇEHOV DA BENİM GİBİ BİR YAZARMIŞ
Turgut Yüksel’in yazıp resimlediği Çehov da Benim Gibi Bir Yazarmış, klasik kitaplardan çok farklı.
Yazar: Turgut Yükse
Yayınevi: Çınar Yayınları
Dili: Türkçe
Syf: 32
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MUSTAFA BALEL - CÜCÜ
Kendi halinde küçücük bir çocuğun tatlı muzipliklerinin yer aldığı sevimli bir anlatı. Yazarının onu ünlü denizci, gezgin ve kâşif Macellan’a benzetiği Çağıl çevresiyle ve kendiyle barışık, tüm çocuklar gibi düş zengini bir çocuk.
Yazar: Mustafa Balel
Yayınevi: Uçan At Yayınları
Dili: Türkçe
Syf: 104
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GERALDINE MCCAUGHREAN - HAYDİ ÇİÇİKO HAYDİ
Bol ödüllü çocuk kitapları yazarı Geraldine McCaughrean’ın hikâyesini Tom Percival resimledi.
Yazar: Geraldine McCaughrean
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Çeviren: Begüm Kovulmaz
Syf: 92
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REFİK DURBAŞ - KARDAN ADAM ÜŞÜYOR
Refik Durbaş’ın yeni şiir kitabının satırları Uğur Altun’un çizimleriyle buluşuyor.
Yazar: Refik Durbaş
Yayınevi: Final Kültür Sanat
Dili: Türkçe
Syf: 40
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]