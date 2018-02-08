Raflarda yerini alan çocuk kitapları

Çocukları da unutmayan yayınevleri, yayımladıkları yeni kitaplarla çocuklara yeni okumalar sunuyor. Okuma alışkanlığı erken yaşta başlayan bir eylemdir, dolasıyla çocukların da bol bol kitap okumaları gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde çocuk reyonlarında yer alan 10 kitap, minik okurlarını bekliyor.

VASILLIS PAPATHEODOROU- PEMBE FLAMİNGOLARIN BEYAZ GREVİ

Tuzlaların kapatılması yüzünden bölgeyi terk eden flamingolar, doğanın dengesinin ne kadar hassas olduğunu gösteren bir dizi olayı tetikliyor.

Yazar: Vassilis Papatheodorou

Yayınevi: Kelime Yayınları

Çeviren: Fulya Koçak

Syf: 144

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D&R

NAHED AL SHAWA - BEN BURDAYIM

Yazar: Nahed Al Shawa

Yayınevi: Nar Yayınları

Resimleyen: Abeer Hasan

Syf: 36

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Kitap Yurdu

FATMA İŞLER - NOKTACIK

Fatma İşlerler’in de ilk kitabı...

Yazar: Fatma İşler

Yayınevi: Timaş Çocuk Yayınları

Dili: Türkçe

Syf: 40

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D&R

ALİ ARDA - ELVEDA BAY MUFFİN

Bay Muffin, tüylerine ak düşmüş, yorgun bir kobaydır artık. Mavi, kartondan evinde hayatını gözden geçirir. Pek çoklarından daha iyi bir hayatı olmuştur;mutlu yuvası, çok sevdiği eşi, çocukları..

Yazar: Ali Arda

Yayınevi: Can Çocuk Yayınları

Dili: Türkçe

Syf: 48

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İdefix

MARITA CONLON MCKENNA - AÇLIĞIN ÇOCUKLARI

. İrlanda tarihinin bu trajik hadisesi bir gençlik romanında anlatılıyor. Şimdiye dek 12 dile çevrilen kitap artık Türkçede..

Yazar: Marita Conlon Mckenna

Yayınevi: Semerkand Yayınları

Çeviren: Rabia Kesik

Syf: 142

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semerkandpazarlama

MARCO VIALE - ESNEME KİTABI

Bir türlü uyumayan minikleri ve tabii sizi de bol bol esnetecek harika bir öykü...

Yazar: marco Viale

Yayınevi: Mavi Bulut Yayıncılık

Çeviren: Ceylan Aran

Syf: 32

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İdefix

TURGUT YÜKSEL - ÇEHOV DA BENİM GİBİ BİR YAZARMIŞ

Turgut Yüksel’in yazıp resimlediği Çehov da Benim Gibi Bir Yazarmış, klasik kitaplardan çok farklı.

Yazar: Turgut Yükse

Yayınevi: Çınar Yayınları

Dili: Türkçe

Syf: 32

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D&R

MUSTAFA BALEL - CÜCÜ

Kendi halinde küçücük bir çocuğun tatlı muzipliklerinin yer aldığı sevimli bir anlatı. Yazarının onu ünlü denizci, gezgin ve kâşif Macellan’a benzetiği Çağıl çevresiyle ve kendiyle barışık, tüm çocuklar gibi düş zengini bir çocuk.

Yazar: Mustafa Balel

Yayınevi: Uçan At Yayınları

Dili: Türkçe

Syf: 104

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Kitap Yurdu

GERALDINE MCCAUGHREAN - HAYDİ ÇİÇİKO HAYDİ

Bol ödüllü çocuk kitapları yazarı Geraldine McCaughrean’ın hikâyesini Tom Percival resimledi.

Yazar: Geraldine McCaughrean

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: Begüm Kovulmaz

Syf: 92

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D&R

REFİK DURBAŞ - KARDAN ADAM ÜŞÜYOR

Refik Durbaş’ın yeni şiir kitabının satırları Uğur Altun’un çizimleriyle buluşuyor.

Yazar: Refik Durbaş

Yayınevi: Final Kültür Sanat

Dili: Türkçe

Syf: 40

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Kitapseç

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]