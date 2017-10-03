taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Raflarda yerini alan kitaplar

Yeni baskı kitaplar okuyucularla buluşmaya devam ediyor.

03.10.2017 - 20:37
  1. Haberler
  2. Kitap

Kitapseverlerin her türlü okuma ihtiyacını karşılayan yayınevleri yeni bastığı kitaplarla okurlara göz kırpıyor. Ensonhaber Kitap Sayfası olarak siz değerli okuyucularımıza biribirinden güzel kitapları tanıtmaya devam ediyoruz. Alakarga Yayınları'ndan Ekim ayında raflarda yerini alan kitapları sizler için inceledik.

MARANTE DE MOOR- HOLLANDALI BAKİRE

Marente de Moor, 2010 yılında Hollanda’nın en önemli edebiyat ödüllerinden olan Ako Edebiyat Ödülü’nü alan kitabında, eskrim öğrencisi bir genç kızın öyküsünü anlatıyor. Hem ilk dünya savaşının ve Nazizm’in bir eleştirisini hem de Avrupa’nın kırsalında yaşanan tutkulu bir aşkın öyküsünü okuyacaksınız.

"Sadece hapiste yazdığı mektubu saklamıştım. Onu okumaya doyamıyordum. Mahvolmuştu; böyle başlıyordu mektup. Çıldırmak üzereydi, şahit olduğum o kısa anlardaki gibi artık kendine hakim olamıyordu ama en hoşu; sitemlerinde o yoktu."

Raflarda yerini alan kitaplar

MAKSUT NUR- ŞEHRİN SAHİBİ

Çağdaş Azerbaycan edebiyatının önemli temsilcilerinden Maksat Nur, etkileyici romanı Şehrin Sahibi’nde bugün dünyanın yaşadığı tüm akıl tutulmalarının bir özetini çıkarmış; güç taşkınlığı, iktidar hayranlığı ve toplu cehalet krizi...Bayılacaksınız

"Bana tasma takmaları da artık anlamsızdı çünkü tasmasız hiçbir yere koşamazdım, sahibimin gölgesinden uzağa gidecek durumda değildim. Bu anlamsızlığı, hem de her gün, penceremizin önünden bir sağa bir sola doğru geçip giden petrol tankerlerini gördükçe anlıyordum."

Raflarda yerini alan kitaplarKADRİYE BOZKURT- BİR KALBİN BOYUTLARI

İlk kitabı Küçük Dertler ile okurumuzdan ilgi gören Kadire Bozkurt, yeni kitabı Bir Kalbin Boyutları ile tekrar öyküseverlerin karşısında. Bu kitabıyla birlikte Kadire Bozkurt’un hem dilini, anlatımını yetkinleştirdiğini hem de kahramanlarıyla, coğrafyasıyla öyküsüne yeni boyutlar kazandırdığını göreceksiniz. Edebiyatımızın genç yazarlarından olan Bozkurt'un öyküleriyle tanışma zamanı.

"Saçlarını dalga dalga seriyor şehrin üstüne. Gece oluyor. Sabahlarsa turuncu bir aydınlık. Anneni çağırayım ister misin? Arkadaşlarını? Gitmemi ister misin? Yalnız küçük bir deviniş. Gitme, demek bu.

Kal..."

Raflarda yerini alan kitaplar

EDGAR ALAN POE- NANTUCKET'Lİ ARTHUR GORDON PYM'NİN HİKAYESİ

Edgar Allan Poe, o müthiş anlatıcılığıyla sizi açık denizlerde, macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor…Evden kaçıp en büyük hayalini gerçekleştiren, açık denizlere giden bir gemiye kaçak binen Arthur Gordon Pym'nin sıradışı öyküsü.

"Olaylar o kadar hızlı cereyan etti ki gerçekten yaşandığına inanamadık. Uzaktan gelen sesler bizi silkeleyene dek cesetlerin üstünde durup aval aval seyrettik. Belli ki vahşiler ateş sesiyle alarma geçmişlerdi ve onlara görünmeden kaçmamız neredeyse imkânsız ..."

Raflarda yerini alan kitaplar

Kitap sayfaı için iletişim: [email protected]

İlginizi Çekebilir
Randy Roberts ve Johnny Smith’den Kan Kardeşler kitabı
Kitap, 1960’lI yılların Amerikası’nda ayyuka çıkan ayrımcılık ve buna karşı mücadele eden Muhammed Ali ve Malcolm X'i anlatıyor.
TDK imla kılavuzunu kaldırıyor
Türk Dil Kurumu, imla kılavuzunu kaldırarak, gerekli bilgilerin bir liste şeklinde sözlüğün ön kısmına ekleneceğini duyurdu.
James West Davidson ve Kısa Amerika Birleşik Devletleri Tarihi
Kitap, konuyu yeni okumaya başlayacak olanlar için eşi bulunmaz bir çalışma.
Bilgi Yayınevi’nden dört yeni kitap
Kitap raflarında yerini alan kitapları siz kitapseverler için bir araya getirdik.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

251
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

229
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

162
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

172
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM