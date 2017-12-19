Rafsancani'nin kızı: Başörtü zorunlu olmasın

İran'da mevcut duruma isyan eden bir kişi çıktı. Suikaste kurban gittiği iddia edilen eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, ülkesinde başörtüsünün zorunlu kılınmasına karşı olduğunu belirterek, "İran devriminin üzerinden 40 yıl geçti. Başörtüsünün mecburi olması işe yaradı mı? Aksine, İslam'a uygun olmayan örtünme şekli arttı" dedi. YASAĞA DA MECBURİYETE DE KARŞI

Zencan Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Faize Haşimi, "Başörtüsünün Şah döneminde yasaklanmasına karşı çıktığım gibi mecburi olmasına da karşıyım" ifadelerini kullandı.

Toplumsal kalkınmanın kadın ve insan hakları gözetilmeden mümkün olmayacağını dile getiren Haşimi, İslam'ın bu konulara verdiği önem yönünden nadide bir konuma sahip olduğunu belirtti.

"NE İŞE YARADI"

Şii ve Sünni alimlerin zamanın ruhuna uygun fetvalar vermeleri gerektiğini ifade eden Haşimi, "İran devriminin üzerinden 40 yıl geçti. Başörtüsünün mecburi olması işe yaradı mı? Aksine, İslam'a uygun olmayan örtünme şekli arttı. Bu sürede tesettür ve din güçlenmedi" diye konuştu.

Faize Haşimi geçtiğimiz gün babası Rafsancinin ölümünde suikast ihtimalinin bulunduğunu, cesedinde aşırı derecede radyason izine rastlandığını belirtmişti.



