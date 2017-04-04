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Rahatsız eden eski sevgilisini bıçakladı

34 yaşındaki T.M. isimli kadın, evlenmesine rağmen kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla eski sevgilisi E.G'yi bıçaklayarak yaraladı.

04.04.2017 - 16:05
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Olay,  Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.G. eski sevgilisi T.M'yi evlenmesine rağmen arayıp rahatsız ederek, görüşme talebinde bulundu.

GÖRÜŞMEDE BIÇAKLADI

T.M. ile eşi E.M, E.G. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. T.M. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak E.G'yi başından bıçakladıktan sonra eşi E.M ile birlikte kaçtı.

Rahatsız eden eski sevgilisini bıçakladı

112 Acil ekibi tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.G. tedavi altına alındı.

Rahatsız eden eski sevgilisini bıçakladı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri olayın ardından kaçan T.M. ile E.M'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından T.M. ile E.M. bugün adliyeye sevk edildi

Rahatsız eden eski sevgilisini bıçakladı

Rahatsız eden eski sevgilisini bıçakladı

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