Rahatsız eden eski sevgilisini bıçakladı

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen bir yolcunun üzerinde yapılan aramada 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Galatasaray-Adanaspor maçında saha komiserliği yapan Sevgi Yalçın, başörtüsü taktığı için ilk defa haber yapıldığını söyledi.

1 Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru Ahmet Hakan canlı yayında, anayasa ile ilgili CHP'li vekil İnce'yi zora düşüren bir soru sordu.

2 Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya gelerek konuşma yaptı.

3 Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi ORC Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmenlerin nabzını tuttu.

4 Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma Macaristan'da İsrail'in katliamlarını protesto ettiği için hakkında dava açılan belediye başkanı mahkemede Erdoğan'lı savunma yaptı.

5 Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesine klor gazı saldırısında masum çocuklar ve aileleri katledildi.

6 Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması Son olarak 2014 yılında çıkan bedelli askerlik, hükümetin gündeminde olmasa da, bekleyenler tarafından en çok dile getirilen konu.