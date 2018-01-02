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Rahatsızlanan köpeğini karda 7 kilometre sırtında taşıdı

Bolu'da bir genç, ormanlık alanda yaptığı gezi sırasında rahatsızlanan köpeğini yarım metre derinliğindeli karda 7 kilometre uzaklıktaki veterinere sırtında taşıdı.

DHA | 02.01.2018 - 09:10..
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bir nakliyat firmasında çalışan Cem Şahin, arkadaşlarıyla birlikte gezmek amacıyla ormanlık alana gitti. Kar yüksekliği yarım metreye varan alanda, Şahin'in köpeği rahatsızlanarak yürüyemez hâle geldi. Cem Şahin, köpeğini sırt çantasına koyarak 7 kilometre uzaklıktaki beldede bulunan bir veterinere götürdü. Veterinerde köpeğin tedavisi yapıldı.

Rahatsızlanan köpeğini karda 7 kilometre sırtında taşıdı

"HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM"

Cem Şahin, "Arkadaşlarla ormanda dolaşmaya çıktık. Köpeğimi de yanımda götürmüştüm. Hava soğuktu, köpeğim aniden rahatsızlanıp yürüyemez hale geldi. Sırt çantama koyup 7 kilometre yolu aşarak veterinere yetiştirdim. Hayvanları çok seviyorum." dedi.

Rahatsızlanan köpeğini karda 7 kilometre sırtında taşıdı

HAMDU SENA'YI HATIRLATTI

Şahin'in bu duyarlı davranışı, geçtiğimiz kış, Rize'de yeni doğum yapmış keçiyi sırt çantasına, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak ahıra götüren 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin'i hatırlattı.

Rahatsızlanan köpeğini karda 7 kilometre sırtında taşıdı

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