Rahatsızlanan yolcusunu hastaneye götüren kadın şoför

Manisa'nın tek kadın halk otobüsü şoförü Fatma Güngör, Yenigaraj-Uncubozköy seferini yaparken yolcular arasındaki 30 yaşındaki bir kadın fenalaştı.
İLK MÜDAHALEYİ KADIN ŞOFÖR YAPTI
Güngör, hemen yolun sağında durup, fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından tekrar direksiyonun başına geçen Güngör, rahatsızlanan kadın yolcusunu Manisa Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.
Fenalaşan yolcuyu hastaneye kadın otobüs şoförü yetiştirdi VİDEO
"ELİMDEN GELEN YARDIMI YAPTIM"
O anlar otobüsün içindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kadın yolcunun yolda fenalaştığını anlatan Fatma Güngör, "Yolcum bir anda rahatsızlandı. Kıpkırmızı olup, titremeye başladı. Ardından da bayıldı. Elimden gelen yardımı yapmaya çalıştım. Manisa Devlet Hastanesi'ne yetiştirdim. Daha sonra da yolcumun cep telefonundan eşini arayarak bilgi verdim" dedi.