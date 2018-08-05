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Rahip Brunson'ın eşi kilisede

ABD'li rahip Brunson'un eşi pazar ayini için kiliseye gitti. Eşinin daha önce görevli olduğu kilisede bulunan Türk bayrağı detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

DHA | 05.08.2018 - 14:21..
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Rahip Brunson'ın eşi kilisede

FETÖ ile terör örgütü PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, cezası ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak'taki Bornova Sokağı'nda bulunan Diriliş Kilisesi'ne gitti.

Rahip Brunson'ın eşi kilisede

TÜRK BAYRAĞI ASILI

Sivil polisler, kilisenin çevresinde önlem alırken, pencereler ile kapıların kapalı olduğu görüldü. Kilisenin giriş kapısının üst bölümünde ise Türk bayrağının asılı olduğu görüldü.

Rahip Brunson'ın eşi kilisede

Rahip Brunson'ın eşi kilisede

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