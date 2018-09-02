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Rahip Brunson’un eşi iki hafta aradan sonra ayine katıldı

İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Brunson'ın eşi Norine Brunson, iki hafta aradan sonra, evine 1 kilometre uzaklıktaki Diriliş Kilisesi'ne taksiyle ayin için gitti.

DHA | 02.09.2018 - 12:04..
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Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak semti Bornova Sokağı'nda bulunan Diriliş Kilisesi'ne geldi.

Rahip Brunson’un eşi iki hafta aradan sonra ayine katıldı

BU KEZ TAKSİYE BİNDİ

İki haftadır ayine katılmayan Norine Brunson, kiliseye daha önce yürüyerek gelirken, bu sefer yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi taksiyle gelmeyi tercih etti.

Taksiden inen Brunson hızlı adımlarla kiliseye girdi. Sivil polisler her pazar olduğu gibi yine kilisenin çevresinde güvenlik önlemi alırken kilisenin giriş kapısının üst bölümünde asılı olan Türk bayrağının hala yerinde durduğu görüldü.

Rahip Brunson’un eşi iki hafta aradan sonra ayine katıldı

Rahip Brunson’un eşi iki hafta aradan sonra ayine katıldı

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