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Rahip kilisenin parasını kumarda kaybetti

İtalya'nın Venedik kentinde bir rahibin, görevli olduğu kilisenin kasasından 500 bin euro çalarak kumar oynadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 09:30..
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Venedik'e bağlı Spinea kasabasında görev yapan rahip Don Flavio Gobbo, 2016 yılında "istirahate ihtiyacı olduğu" gerekçesiyle izne ayrıldı.

Rahibin izne çıkarılmasının gerçek nedeni ise aradan yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra gün yüzüne çıktı.

500 BİN EURO ÇALDI

Don Flavio Gobbo, kilisenin kasasından toplam 500 bin euro çalarak kumarda kaybetmişti. Kilise yönetimi de, cemaate gerçek nedeni açıklamadan rahibi uzaklaştırarak kumar bağımlılığı tedavisine başlamasını sağlamıştı.

Kumar bağımlısı rahip hakkında, zimmetine para geçirmekten soruşturma açılınca kilise yönetimi de Don Flavio'nun uzaklaştırılma nedenini açıklamak zorunda kaldı.

Rahip kilisenin parasını kumarda kaybetti

Kiliseden yapılan açıklamada, rahibin "patolojik kumar sorununu tedavi etmek için özel bir merkezde" tutulduğu ve tedavinin ardından görevine döneceği belirtildi.

ÇALDIĞI PARAYI TAKSİTLE ÖDEYECEK

Kilise yönetimi, kumar bağımlılığının sanıldığından daha yaygın bir sorun olduğunu ve çoğunlukla görmezden gelindiğini de vurgulayarak, "Teşhis edildiğinde ise özel yardım, insani bir yaklaşım ve destek gerekir. Bu sorun genellikle görmezden gelinir ya da küçümsenir, tek başına içinden çıkılabileceği yanılgısına düşülür" denildi.

Don Flavio, ön duruşma hakimiyle anlaşma yoluna giderek tecilli 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rahip, kilise kasasından çaldığı parayı da taksitle ödemeyi taahhüt etti.

Rahip kilisenin parasını kumarda kaybetti

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