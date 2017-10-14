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Rahşan Ecevit'ten açıklama

Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, son dönemde yaşanan tartışmalara ilişkin basın açıklaması yaptı.

14.10.2017 - 13:23
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Rahşan Ecevit merhum eşi eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında çıkan iddialara ilişkn açıklamada bulundu. Ecevit, "Türkiye'nin siyasi hayatında nezaketli duruş ve üslubuyla saygın bir iz bırakmış Ecevit'in adı son günlerdeki yanlış algılamalara yol açacak şekilde çarpıtılarak yansıtılmaktadır." dedi.

Rahşan Ecevit'ten açıklama

"SAYGISIZLIĞI HAKETMEYEN İZLER BIRAKTI"

Rahşan Eecvit eşi için "Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda özellikle Amerika ile haşhaş yahut Kıbrıs ve Ege kounlarına damga vurmuş Ecevit günlük siyasi polemiklere malzeme yapılma saygısızlığını hak etmeyecek izler bırakmıştır"açıklamasında bulundu.

Ecevit, yapılanların algı yaratmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtirken "Bu tip gereksiz polemiklerin toplumda farklı bir algı yaratmak amacıyla yapılmış olduğu kaygısıyla kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum" açıklamasını yaptı.

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