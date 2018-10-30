Rakamlarla İstanbul Havalimanı

İlk fazının açılışının dün gerçekleştiği ve inşaatı tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Türkiye'nin gururu İstanbul Havalimanı, rakamlarla da öne çıkıyor.

TAMAMLANDIĞINDA YILLIK 200 MİLYON YOLCU KULLANACAK

26 milyar 140 milyon euroluk yatırımla 1,4 milyon metrekare ana terminal büyüklüğü ile İstanbul Havalimanı yılda birçok yolcu ağırlayacak. İlk etapta 90 milyon tamamlandığında ise 200 milyon yıllık yolcu kapasitesiyle havalimanı şimdiden tüm ilgiyi üstüne topladı.

350'DEN FAZLA ROTAYA UÇUŞ GERÇEKLEŞECEK

Günde 2 bin uçak; iniş ve kalkış yapacak. 350'den fazla rotaya uçuş da gerçekleştirilebilecek. İstanbul Havalimanı; 250'den fazla havayolu şirketine de ev sahipliği yapacak.

Saatte 10 bin 800 bagaj işlenecek. Ayrıca 70 bin araçlık açık ve kapalı otopark da hizmet verecek.

SEKTÖRÜN CİROSU 25 MİLYARA YÜKSELECEK

Yapılan atılımlarla havacılık sektörü de getiri elde edecek. Havacılık sektörünün cirosu 2,2 milyardan 25 milyar dolara yükselecek. İstanbul Havalimanı'nın tüm etaplarının ise 2028'e kadar tamamlanması öngörülüyor.

DEVLETE 32,4 MİLYAR EURO KİRA ÖDENECEK

İstanbul Havalimanı'nın açılışında konuşma yapan Başkan Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon euro. Devlete ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon euro olmak üzere vergiler hariç 32,4 milyar euro. Bu projenin finansmanında, herhangi bir Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt de söz konusu değildir." diye konuştu.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ OLACAK"

Başkan Erdoğan ayrıca, "Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya, bölgesinde ve dünyada barışın, huzurun, güvenliğin, refahın sembolü haline gelmeye kararlıdır." dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI ÇEVRECİ OLACAK

Başkan Erdoğan İstanbul Havalimanı'nın kendi enerjisini kendisinin üreteceğini belirterek, "Kendi enerjisini üreten, çevreci, tabiat dostu ve engelsiz bir proje olan havalimanımızdaki hizmetler için 120 bin kişi görev yapacaktır." diye konuştu.