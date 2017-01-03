Rakka operasyonunda İngiliz YPG'li öldü

Söz konusu İngiltere vatandaşı YPG'li 20 yaşındaki Ryan Lock'un, daha önce de, Türk savaş uçaklarının YPG hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında şarapnel parçaları ile yaralandığı belirtildi.

İNGİLİZ YPG'Lİ HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜ

The Guardian Gazetesi ve Suriye'deki internet sitelerinde yer alan habere göre, Koalisyon güçlerinin hava desteği ile Demokratik Suriye Güçlerinin yürüttüğü Rakka operasyonunda İngiltere vatandaşı YPG'li Ryan Lock, Caber köyü yakınlarında 21 Aralık'ta yaşamını yitirdi.

DAHA ÖNCE SALDIRIDA YARALANMIŞTI

The Guardian'a konuşan Lock'un babası Jon Lock, "Ryan, herkese yardımcı olmak için her şeyi yapan, çok sevecen ve sevgi dolu bir çocuktu. Onun altın gibi bir kalbi vardı" dedi. İngiliz YPG'li Ryan Lock'un daha önce de, Türk savaş uçaklarının YPG hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında şarapnel parçaları ile yaralandığı belirtildi.