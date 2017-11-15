taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.148
USD
3,8921
EURO
4,5906
ALTIN
160,30
PETR
61,3600

Rakka oyunu John Bass'in sözlerine açıklık getirdi

Rakka'da DEAŞ'lı teröristlerin ABD kontrolüyle tahliye edilmesi, John Bass'in Türkiye'ye yönelik alçak tehdidini hatırlattı.

15.11.2017 - 10:30
  1. Haberler
  2. Gündem
Rakka oyunu John Bass'in sözlerine açıklık getirdi

Terör örgütü DEAŞ'ın başkenti olarak gösterilen Rakka, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye teslim edildi.

RAKKA'DA KİRLİ PLAN

İlk günlerde çatışmalar sonucu PYD'nin eline geçtiği iddia edilen Rakka'nın, yapılan gizli anlaşmayla kurşun atılmadan teslim edildiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER SIZDI

Ortaya çıkan görüntülerde, Amerika'nın desteğiyle bölgede hakimiyet kurmaya çalışan PYD'li teröristlerin, DEAŞ'lı teröristleri otobüslerle bölgeden uzaklaştırdığı görülüyor.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Terör örgütleri arasında yapılan anlaşmanın görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra açıklama yapmak zorunda kalan Amerika, yapılan anlaşmaya saygı duyduğunu belirtti.

Rakka oyunu John Bass'in sözlerine açıklık getirdi

"9,5 AYDIR TERÖR SALDIRISI YAŞANMIYOR"

Amerika'nın DEAŞ üzerine kurduğu bu kirli oyunlar, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass'in sözlerini akıllara getirdi.

Bass, "9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu DEAŞ vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu..." diye konuşmuştu.

Rakka oyunu John Bass'in sözlerine açıklık getirdi

"MEĞER ABD HER ŞEYDEN HABERDAR..."

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Posta gazetesi yazarı Nedim Şener, "Meğer DEAŞ'ın yaptıklarından haberdar olan ABD ile işbirliği yaparsanız DEAŞ'tan da korunmuş olursunuz.

Terör örgütü El Kaide’yi yaratıp daha kanlı terör örgütü DEAŞ'a dönüştüren, Esad’ı sıkıştırmak için Suriye’de büyümesine göz yuman, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’yi silahlandıran ABD, DEAŞ'ın Rakka’dan tahliyesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Rakka oyunu John Bass'in sözlerine açıklık getirdi

John Bass'ın veda konuşması haberi

Rakka oyunu John Bass'in sözlerine açıklık getirdi

DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi haberi

Rakka oyunu John Bass'in sözlerine açıklık getirdi

İlginizi Çekebilir
CHP'li Aytuğ Atıcı tepkilere cevap verdi
CNN Türk canlı yayınına konuk olan Aytuğ Atıcı, Türk milletinin vekili olduğunu kendisine karşı algı operasyonu yapıldığını söyledi.
Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor
Çatır çatır vergi ödediğini belirten Amberin Zaman, kimsenin vatanseverliğini sorgulayamayacağı konusunda uyarıda bulundu.
Şırnak'ta 4 PKK'lı öldürüldü
Şırnak'ta saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 4 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.
Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde
Avrupa'da yayın yapan bazı gazeteler, AB ve Amerika'nın baskısına rağmen Türkiye'nin Rusya ile yakınlaştığını yazdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

82
PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

93
Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

311
Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

125
Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

153
Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

99
47 üniversite öğrencisi ölümden döndü

47 üniversite öğrencisi ölümden döndü

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM