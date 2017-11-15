Rakka oyunu John Bass'in sözlerine açıklık getirdi

Terör örgütü DEAŞ'ın başkenti olarak gösterilen Rakka, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye teslim edildi.

RAKKA'DA KİRLİ PLAN

İlk günlerde çatışmalar sonucu PYD'nin eline geçtiği iddia edilen Rakka'nın, yapılan gizli anlaşmayla kurşun atılmadan teslim edildiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER SIZDI

Ortaya çıkan görüntülerde, Amerika'nın desteğiyle bölgede hakimiyet kurmaya çalışan PYD'li teröristlerin, DEAŞ'lı teröristleri otobüslerle bölgeden uzaklaştırdığı görülüyor.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Terör örgütleri arasında yapılan anlaşmanın görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra açıklama yapmak zorunda kalan Amerika, yapılan anlaşmaya saygı duyduğunu belirtti.

"9,5 AYDIR TERÖR SALDIRISI YAŞANMIYOR"

Amerika'nın DEAŞ üzerine kurduğu bu kirli oyunlar, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass'in sözlerini akıllara getirdi.

Bass, "9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu DEAŞ vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu..." diye konuşmuştu.

"MEĞER ABD HER ŞEYDEN HABERDAR..."

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Posta gazetesi yazarı Nedim Şener, "Meğer DEAŞ'ın yaptıklarından haberdar olan ABD ile işbirliği yaparsanız DEAŞ'tan da korunmuş olursunuz.

Terör örgütü El Kaide’yi yaratıp daha kanlı terör örgütü DEAŞ'a dönüştüren, Esad’ı sıkıştırmak için Suriye’de büyümesine göz yuman, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’yi silahlandıran ABD, DEAŞ'ın Rakka’dan tahliyesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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