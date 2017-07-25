Rakka'da 18 sivil öldü

"Rakka sessizce katlediliyor" isimli DEAŞ ve PKK/PYD karşıtı yerel aktivist ağı, sosyal medya hesabında, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ve terör örgütü PKK/PYD'nin kente bugün düzenlediği saldırılarında 18 sivilin öldüğü, 50 sivilin yaralandığı bildirildi.

Rakka'daki yerel medya aktivistlerinden Muaz Aziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''PYD, Rakka'da subay lojmanlarının bulunduğu bölgenin kontrolü sağladı. DEAŞ da kentin güneyinde PYD güçlerinin olduğu yerlere bomba yüklü iki araçla saldırdı.'' dedi.

Bombalı eylemde çok sayıda PKK/PYD militanının öldüğünü ve yaralandığını söyleyen Aziz, ''Kentin Furusiye ile Kadisiye mahallelerinde PYD ile DEAŞ arasında yoğun çatışmalar var.'' diye konuştu.

8 AYDA 400 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), son 8 ayda Rakka'ya düzenlen saldırılarda, 308’i çocuk, 203’i kadın, en az bin 400 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.