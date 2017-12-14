Filistin halkı ABD'nin aldığı Kudüs kararı sonrası sokaklardaki tepki gösterilerini devam ettiriyor. Yer yer İsrailli güvenlik görevlileri ile çatışmalar yaşayan Filistinliler ilginç protestolara imza atıyor.

Ramallah’ta Türk bayraklı protestocu dikkat çekti - GALERİ

O protestolardan biri de Ramallah'ta meydana geldi.

DHA (Ramallah'ta İsrail karşıtı gösteride askerlerle çatışan Filistinliler)

TÜRK BAYRAKLI PROTESTO

Ramallah’ta göstericiler, öğle saatlerinde buluşarak İsrail’i protesto etmeye devam etti. Filistinli göstericilerden birinin taşıdığı Türk bayrağı ise dikkat çekti.

İsrailli askerleri, Türk bayrağı taşıyan protestocuyu fark etmeleri üzerine protestocuyu yakalamaya çalıştılar ancak genç protestocu kaçmayı başararak sırtındaki Türk bayrağı ile poz verdi.

DHA (Ramallah'ta Türk bayrağı ile poz veren Filistinli protestocu)

SEMBOL HALİNE GELDİ

Ramallah'ta yaşanan bu gösterilerin adeta sembolü haline gelen kimliği belirsiz göstericinin fotoğrafları, günün en çok paylaşılan iletilerinden oldu.

DHA (Ramallah'ta Türk bayrağı ile poz veren Filistinli protestocu)

RAMALLAH'TA İSRAİL BARBARLIĞI

İsrail askerlerinin geri çekilmesi üzerine bayraklı protestocu yeniden olay yerine geldi.

DHA (Ramallah'ta İsrail askerlerinin protestoculara müdahalesi)

Sık sık yolları kapatarak, ateşler yakan ve taşlı saldırılarda bulunan protestoculara İsrail askerleri de zaman zaman yolları yeniden açmak amacıyla ateş açarak ve gaz bombaları ile müdahale ediyorlar.

Protestoların yaşandığı yerde olası yaralanmalara karşın gönüllü sağlık ekipleri bölgede bir ambulans ile müdahaleye hazır olarak bekliyorlar.