taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.711
USD
3,8680
EURO
4,5900
ALTIN
156,04
PETR
62,3100

Ramallah’ta Türk bayraklı protestocu dikkat çekti

ABD ve İsrail yönetiminin Kudüs konusunda aldığı karar neticesinde eylemler gerçekleştiren Filistinliler, sokaklardaki gösterilerini sürüdürüyor. Türk bayraklı bir eylemci Ramallah'ta gösteri yaptı.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 16:47..
  1. Haberler
  2. Dünya

Filistin halkı ABD'nin aldığı Kudüs kararı sonrası sokaklardaki tepki gösterilerini devam ettiriyor. Yer yer İsrailli güvenlik görevlileri ile çatışmalar yaşayan Filistinliler ilginç protestolara imza atıyor.

Ramallah’ta Türk bayraklı protestocu dikkat çekti - GALERİ

O protestolardan biri de Ramallah'ta meydana geldi.

Ramallah’ta Türk bayraklı protestocu dikkat çektiDHA (Ramallah'ta İsrail karşıtı gösteride askerlerle çatışan Filistinliler)

TÜRK BAYRAKLI PROTESTO

Ramallah’ta göstericiler, öğle saatlerinde buluşarak İsrail’i protesto etmeye devam etti. Filistinli göstericilerden birinin taşıdığı Türk bayrağı ise dikkat çekti.

İsrailli askerleri, Türk bayrağı taşıyan protestocuyu fark etmeleri üzerine protestocuyu yakalamaya çalıştılar ancak genç protestocu kaçmayı başararak sırtındaki Türk bayrağı ile poz verdi.

Ramallah’ta Türk bayraklı protestocu dikkat çektiDHA (Ramallah'ta Türk bayrağı ile poz veren Filistinli protestocu)

SEMBOL HALİNE GELDİ

Ramallah'ta yaşanan bu gösterilerin adeta sembolü haline gelen kimliği belirsiz göstericinin fotoğrafları, günün en çok paylaşılan iletilerinden oldu.

Ramallah’ta Türk bayraklı protestocu dikkat çektiDHA (Ramallah'ta Türk bayrağı ile poz veren Filistinli protestocu)

RAMALLAH'TA İSRAİL BARBARLIĞI

İsrail askerlerinin geri çekilmesi üzerine bayraklı protestocu yeniden olay yerine geldi.

Ramallah’ta Türk bayraklı protestocu dikkat çektiDHA (Ramallah'ta İsrail askerlerinin protestoculara müdahalesi)

Sık sık yolları kapatarak, ateşler yakan ve taşlı saldırılarda bulunan protestoculara İsrail askerleri de zaman zaman yolları yeniden açmak amacıyla ateş açarak ve gaz bombaları ile müdahale ediyorlar.

Protestoların yaşandığı yerde olası yaralanmalara karşın gönüllü sağlık ekipleri bölgede bir ambulans ile müdahaleye hazır olarak bekliyorlar.

İlginizi Çekebilir
Soyuz nedir
Sovyetler döneminde başlayıp günümüz Rusya Devletine kadar gelen uzay sürecinde, uzaya gitmeyi sağlayan araca verilen isimdir.
İngiliz cerrah hastalarının ciğerlerine imzasını attı
İngiliz cerrah Simon Bramhall, adının baş harflerini ameliyat ettiği hastalarının karaciğerlerine yazdığını kabul etti.
İsveç’te erken emeklilik yaşı yükseltildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Annika Srandhall, yaptığı bir basın toplantısında erken emeklilik yaşının 64, normal emeklilik yaşının ise 67 olduğunu açıkladı.
Yunanistan'da genel grev
Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce gösterici ülkede ilan edilen genel grev kapsamında kemer sıkma önlemlerini protesto etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

120
Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

56
Merkez Bankası faizi artırdı

Merkez Bankası faizi artırdı

263
Reza Zarrab gardiyana kadın için rüşvet verdi

Reza Zarrab gardiyana kadın için rüşvet verdi

88
Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

139
YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

133
Fanatik Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı

Fanatik Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM