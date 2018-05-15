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Ramazan ayının ilk haftası serin geçecek

Oruç sürelerinin uzun olduğu Ramazan ayında Türkiye genelinde mevsimlik yağışlar bekleniyor. Ayrıca aşırı sıcak hava dalgasının vurmayacağı belirtiliyor.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 08:13..
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Ramazan ayı yarın itibariyle başlıyor. Bu yıl da oruç tutma süreleri uzun. Dolayısıyla hava sıcaklığının çok yüksek olmaması dileniyor. Uzmanlar Ramazan ayında yağışlar görülebileceği müjdesini verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Genel Müdürü Ahmet Uçar, birçok ilde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının yarından itibaren artmaya başlayacağını söyledi:

"AŞIRI SICAK VE SOĞUK HAVA DALGASI BEKLENMİYOR"

“Ramazan ayında sıcaklıklar, uzun yıllar mayıs ve haziran ayı ortalamasına göre seyredecek. Aşırı sıcak ve soğuk hava dalgası beklenmiyor. Ankara’da mayıs ayı sıcaklık ortalaması 23-24, İstanbul’da ise 25-26 derece. İç ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı gelecek hafta mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkabilir ama çok önemli bir artış beklenmiyor. Yine Türkiye genelinde ramazan boyunca mevsimlik yağışlar görülebilir.”

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Sağlıklı bir ramazan için öneriler
Bu uzun süreçte beslenme ve yaşam tarzı ile ilgili uzmanların önerilerini dikkate almak, ramazan ayını sağlıklı ve konforlu bir şekilde geçirmek açısından büyük önem taşıyor.
Ramazanı rahat geçirmenizi sağlayacak besinler
Ramazan ayı boyunca dengesiz beslenme vücudun direncini düşürmeye neden olabiliyor. Bunun için gün boyu enerji verebilecek besinlere yönelebilirsiniz.
Metabolizmanızı ramazana hazırlama vakti
Şekerden uzak durun, su için, yürüyün...Ramazana sayılı günler kala ana öğünlerinizde tükettiğiniz besinlerin miktarını azaltmaya çalışın.
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