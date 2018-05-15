Ramazan ayının ilk haftası serin geçecek

Ramazan ayı yarın itibariyle başlıyor. Bu yıl da oruç tutma süreleri uzun. Dolayısıyla hava sıcaklığının çok yüksek olmaması dileniyor. Uzmanlar Ramazan ayında yağışlar görülebileceği müjdesini verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Genel Müdürü Ahmet Uçar, birçok ilde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının yarından itibaren artmaya başlayacağını söyledi:

"AŞIRI SICAK VE SOĞUK HAVA DALGASI BEKLENMİYOR"

“Ramazan ayında sıcaklıklar, uzun yıllar mayıs ve haziran ayı ortalamasına göre seyredecek. Aşırı sıcak ve soğuk hava dalgası beklenmiyor. Ankara’da mayıs ayı sıcaklık ortalaması 23-24, İstanbul’da ise 25-26 derece. İç ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı gelecek hafta mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkabilir ama çok önemli bir artış beklenmiyor. Yine Türkiye genelinde ramazan boyunca mevsimlik yağışlar görülebilir.”