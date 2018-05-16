Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden ramazan davulcuları, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilk davul seslerini duyurdu. 4 davulcu 9 mahallede davul sesleri ve manileriyle göreve başladı.





GÖREV 3 DERECEDE BAŞLADI

Bugün ilk sahur davulunu çalan davulcular, 3 derece sıcaklıkta vatandaşları sahura kaldırabilmek için gecenin karanlığında yollara düştü.

Sarıkamış’ta yaklaşık 27 yıldır davulculuk yapan Caner Atagün, yıllarca süre gelen bu geleneği devam ettirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Atagün, “Davul çalmaya 9 yaşında başladım. Her yık olduğu gibi geleneksel davulumuzla tüm halkımızı kaldırmaya çalışıyoruz. Korsan davulculardan da çektiğimiz oluyor. Yağmurlu havalarda zorlandığımız oluyor ama mecburen çıkmak zorundayız. Gençlerimiz bu işe çok hevesliler gelip soruyorlar hocam kurs verin diye ama davulun kursu olmaz öğretilebilir. Yanımızda genç arkadaşlarımızda var tabi onlarda gayet güzel davul çalıyorlar” dedi.



