Ramazan pidesine uyuşturucu gizlediler

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu Anadolu illerinden getirdikleri uyuşturucuları kentteki bir şüpheliye teslim edecekleri belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.
OPERASYON YAPILDI
Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili buluşma yeri olan merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ne kadar izleyen ekipler, uyuşturucunun teslimatının yapılacağı esnada operasyon düzenledi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Otomobilde ramazan pidelerinin olduğunu gören ekipler, ekmeklerin içini açtığında 730 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.