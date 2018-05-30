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Ramazan pidesine uyuşturucu gizlediler

Mersin'de düzenlenen operasyonda ramazan pidesi içerisine gizlenmiş 730 gram eroin ele geçirildi.

AA | 30.05.2018 - 09:55..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu Anadolu illerinden getirdikleri uyuşturucuları kentteki bir şüpheliye teslim edecekleri belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.

OPERASYON YAPILDI

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili buluşma yeri olan merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ne kadar izleyen ekipler, uyuşturucunun teslimatının yapılacağı esnada operasyon düzenledi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Otomobilde ramazan pidelerinin olduğunu gören ekipler, ekmeklerin içini açtığında 730 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ramazan pidesine uyuşturucu gizlediler

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