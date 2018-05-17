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Ramazan ruhunu yaşatan camiler

İçinde bulunduğumuz 11 ayın sultanı Ramazan ayı, bu yıl da bolluğu ve bereketi ile geldi. Özellikle İstanbul'da olanlar için gezilip, görülmesi gereken camilerin ilk serisini derledik.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 12:47..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Enes Taha ERSEN/ [email protected]

Ramazan ayı İslam dininde ayların en şereflisi, en kıdemlisi olarak gösterilmekte, kültürümüzde ise 11 ayın sultanı olarak adlandırılmaktadır. Ramazan ruhunun yaşandığı en güzel yerler de elbette camilerdir.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için yazdığımız bu yazıda Ramazan ruhunu yaşatan camileri yazacak, gidilmesi, görülmesi ve içerisinde bir teravih namazı kılınması gereken camileri tavsiye edeceğiz.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

RAMAZAN'IN BEREKETİ: TERAVİH NAMAZ

Gece kalkarak tuttuğumuz oruçlar, akşam iftar vaktinde büyük bir heyecan ve mutluluk ile açılır her Ramazan. Her günü ayrı bir lezzetli olarak geçen bu ayın bize kazandırdığı en güzel şeylerden biri de Hz. Muhammed'in de kılmış olduğu teravih namazlarıdır. Kimi camide hatimlerle, kimilerinde ise farklı adetlerle kıldırılan teravih namazları, Ramazan ayının bereketti ve en güzel kazançlarından biridir.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

Herkesin gönlüne güzel gelen bazı kentler ve mekanlar vardır, ancak bazı yerler vardır ki size verdiği his, oldukça farklı ve deneyimlemesi gereken bir durumdadır. Teravih namazında da aynı durum söz konusu: Bazı camilerde teravihin lezzeti bir başka oluyor...

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

BOĞAZIN İNCİSİ: BEYLERBEYİ HAMİD-İ EVVEL CAMİİ

İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Beylerbeyi, sahilinde tam 240 yıllık bir camiyi barındırıyor. Özellikle mimarisi ile içeride namaz kılan cemaate büyük bir ferahlık sağlayan Hamid-i Evvel Camii, Padişah I. Abdülhamid' zamanında inşa edilmiş ve günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

Özellikle sahilde bulunması sebebiyle, modern camilerde olduğu gibi, ısıtma soğutma problemi yaşatmayan camii, arka cephesinden aldığı boğaz rüzgarları ile, manevi ikliminizi ferahlatıyor.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

Beylerbeyi Camii'nin bir diğer güzel unsuru da imamı. Diyanet'in en seçkin imamlarının vazife yaptığı Beylerbeyi Camii'nde Teravih kılarken, Ramazan hocanın kadife sesi aradığınız manevi huzuru sizlere sağlayacak.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

İSTANBUL'UN MANEVİYATI: EYÜP SULTAN CAMİİ

Türkiye'nin her yerinden her gün binlerce kişiyi misafir eden Eyüp Sultan, Ramazan'ın da değişmez mekanlarından biri. Ramazan'ın en önemli geleneklerinden biri olan Eyüp Sultan ziyareti bu yıl da yaşatılıyor.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

Buraya gelenler için en önemli tavsiye; bir günü buraya ayırmanız. Zira her anı ayrı bir zevk ile dolu olan Eyüp Sultan'da; gece gelip imsak vaktine kadar sahurunuzu yapabilir, imsaktan sonra sabah namazınızı, kalabalığı avlu dışına kadar taşan bir cemaat ile kılabilir, akşama kadar Eyüp Sultan Hz. ve çevredeki türbe ve sahabekabirlerini ziyaret edebilir, sonrasında iftarınızı yapıp teravih namazınızı bu tarihi camide kılabilirsiniz.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

BİR SİNAN ESERİ: MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

Osmanlı'da ve hatta modern mimaride; Mimar Sinan denildiği zaman tüm tasarımcılar saygı duruşuna geçer. Gerek mükemmeliyetçi tasarımları, gerek tasarımlarında uyguladığı akıl almaz yenilikçilikler eserlerine nakış nakış işlenmiştir.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

O eserlerden biri de Mihrimah Sultan Camii'dir. Hikayesi bir ayrı uzun olan Mihrimah Sultan Camii'nin manevi sahası, tıpkı diğer bahsettiğimiz camiiler gibi geniştir. Özellikle ahşap ve mermerin birleşimiyle inşa edilen bu camideki hava, sizlere Ramazan huzurunu doruklarına kadar yaşatacak.Ramazan ruhunu yaşatan camiler

İstanbul'un en yoğun yerlerinden biri olan Üsküdar'da bulunan camii, o yoğun ve keşmekeş ortamından alarak "nerede o eski Ramazanlar" dediğiniz günlere götürecek.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

FATİH'İN MANEVİ HUZURU: FATİH CAMİİ

Ramazan ruhunu en güzel yansıtan İstanbul semtlerinden biri de Fatih'tir. Fatih semtinde bulunan ve semte ismini veren Fatih Sultan Mehmet Han'ın da mezarının bulunduğu Fatih Camii, İstanbul'un en köklü Ramazan kültürlerini barındırmaktadır.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

Özellikle birkaç başlık sonra anlatacağımız Enderun teravihi bu camide hergün kılınmakta, Osmanlı'nın günümüze bıraktığı manevi eser bu camide yaşatılmaktadır.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

AYASOFYA'NIN GÖLGESİ: SULTANAHMET CAMİİ

Nerde o eski Ramazanlar demişken, Ramazan'ın Osmanlı'da da, bu zaman içerisinde de dolu dolu yaşandığı yer Sultanahmet'tir. Geçmişte kültürel aktivitelerin, eğlencelerin ve panayırların kurulduğu Sultanahmet'te her yıl Ramazan sokakları kurulup o ruh yaşatılmaya, ayakta tutulmaya çalışılmaktadır.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

Özellikle Camii'nde de bu durumu yaşatan Sultanahmet, teravih kültürünü en güzel yaşatan camilerden biridir. Teravih kültürü diyoruz çünkü burada teravih biraz daha farklı bir usul ile kılınıyor.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

ASILRIK GELENEK: ENDERUN USULÜ TERAVİH

Enderun usulü teravih, Osmanlı'da Saray'da kılınan teravih namazına verilen isimdir. Belirli ilahilerin okunduğu, belirli makamların sırasıyla söylendiği bu teravih namazından aldığınız tadı başka bir yerde bulmanıza imkan yok.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

Enderun usulü teravih, geçtiğimiz yıla kadar her gün Sultanahmet Camii'nde kılınıyordu, bu yıl da açıklanan takvime göre Eyüp Sultan, Fatih ve Sultanahmet camilerinde Ramazan boyunca kılınacak.

Ramazan ruhunu yaşatan camiler

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