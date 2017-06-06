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Ramazan şerbeti nasıl yapılır

Ramazan ayında susuzluğunuzu gidermek ve kan şekerinizi yükseltmek için evde hazırlayacağınız şerbeti içebilirsiniz.

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Sıcak Ramazan günlerinde kurulan iftar sofralarının vazgeçilmezi şerbet oluyor.

Sofralardaki yerini diğer içeceklere kaptırmayan, hararetinizi kesen Ramazan şerbetini marketlerden almak zorunda değilsiniz.

Çünkü; kolay bir tarifle kendi şerbetinizi evde yapabilirsiniz!

Ramazan şerbeti nasıl yapılır

GEREKLİ MALZEMELER

Önce, Ramazan şerbeti için gereken sıralayalım;

6 su bardağı su

3/4 su bardağı toz şeker

1 su bardağı vişne

10 adet kurutulmuş erik

1 su bardağı kuru üzüm

5 gram taze zencefil

1 adet çubuk tarçın

Ramazan şerbeti nasıl yapılır

NASIL YAPILIR

Derin bir tencereye su doldurun. Bu suda, kabuklarını soyduğunuz taze kök zencefil, karanfil ve çubuk tarçın ilavesiyle kaynatın.

Kaynamaya başladıktan sonra, toz şekeri atıp karıştırın. Ardından saplarını ayıkladığınız kuru üzüm ve erikleri ekleyin. Kaynatma süresi 5 dakikayı geçmesin.

Taze vişneleri de katıp kaynatma işlemini 3 dakika daha devam ettirin.

3 dakikanın dolmasıyla tencereyi ocaktan alıp, oda ısında bekletin. Bu sırada çubuk tarçın, karanfil ve taze zencefili çıkarın.

Ilık hale gelen şerbetinizi bir süzgeç yardımıyla sürahiye alın. Buzdolabına koyduğunuz Ramazan şerbetini içmek için iftarı bekleyin!

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