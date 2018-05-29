Ramazan'da Avrupa'da İslamofobik söylemler arttı

Avrupa genelinden AA muhabirinin derlediği bilgiler, özellikle ırkçı ve İslam düşmanı tutumlarıyla tanınan siyasi figürlerin Ramazan'da Müslümanları daha fazla hedef almaya başladığını gösteriyor.

İslamofobik vaka ve söylemler, Belçika, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsveç ve Almanya gibi ülkelerde daha fazla.

BELÇİKA'DA AŞIRI SAĞCI PARTİ MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Belçika’da aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla tanınan Flaman Menfaati (Vlaams Belang) Partisi, sıklıkla ülkedeki Müslüman toplumu hedef almasıyla tanınıyor.

Partinin önde gelen liderlerinden Filip Dewinter, Ramazan'ın ilk 10 gününde sosyal medya hesabından 20'den fazla İslamofobik içerikli paylaşımda bulundu.

HOLLANDA'DA PROVOKASYON

Hollanda'da da ramazan başında Müslüman karşıtı tutumuyla ün yapmış Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Hollanda Parlamentosu binasında "Hazreti Muhammed" temalı karikatür yarışması düzenleyeceğini açıklayarak yeni bir provokasyon girişiminde bulundu.

Bunun hemen ardından Hollanda'nın kamu yayın kuruluşunda, yerel seçimlere yönelik programda PVV'nin "İslam ölümcüldür" ifadelerinin yer aldığı reklam filmi tekrar yayınlandı.

"ORUÇ TUTAN TEHLİKELİDİR"

Avrupa'da Ramazan'da en tartışmalı çıkışlardan biri, ülkedeki farklı toplumlar arasındaki uyumu sağlamakla görevli Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg'den geldi.

"Oruç tutan Müslümanlar, Danimarka toplumuna zarar vermemek için iş yerlerinden izin almalı." diyen Stöjberg, oruç tutarak çalışan kişilerin "tüm toplumu tehlikeye attığını" savundu.

FRANSA'DA BAŞÖRTÜLÜ DERNEK BAŞKANI HEDEF OLDU

Fransa'da ise Paris IV Sorbonne Üniversitesi Öğrenci Derneği'nin (UNEF) başörtülü başkanı Maryam Pougetoux, Ramazan ayında siyasetçiler tarafından hedef seçildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Pougetoux'un bir televizyon kanalında Fransa'daki eğitim reformları ile ilgili konuşması hakkında, "Şoke edici. Bu bir dini yayma çalışmasıdır. Bazı kişilerin bu dini işaretler aracılığıyla provokasyon hedefinde olduklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.

KARİKATÜRLÜ SALDIRI

İsveç'te de aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) yayın organı Samtiden dergisinin eski Genel Yayın Yönetmeni Jan Sjunnesson, Ramazan'da Müslümanları karikatürle hedef aldı.

Sjunnesson, sosyal medya hesabından Müslümanlara hakaret içeren iki karikatür paylaştı. Karikatürün birinde erkek çocukların, bir kız çocuğunu taşladığı resmedilirken diğerinde geleneksel Arap kıyafetleri giyen iki kişinin bir erkeği kırbaçladığı fotoğraf ile "Babamla işteyiz" mesajı yer aldı.

CAMİLERE SALDIRI

Halihazırda Avrupa'da yaygın olan cami ve İslami derneklere saldırılar, Ramazan ayında da devam etti. Geçen hafta İtalya'nın kuzeyinde bulunan Rapallo kentindeki İslam merkezine saldırı düzenlendi.

Saldırgan, merkezdeki Kur'an-ı Kerim'i yırttı, üstüne gamalı haç çizdi ve hakaret dolu sözler yazdı. Ramazan'ın ilk günlerinde İsveç'in Hesselholm kentindeki 200 kişilik mescit kundaklandı. Yangın nedeniyle Hesselholm İslam Kütür Derneği'ne ait apartmanın alt katındaki mescitte büyük hasar meydana geldi. Bölgedeki Müslümanların temel ibadet yeri ellerinden alınmış oldu.

Terör örgütü PKK yandaşları Ramazan ayında da her zaman olduğu gibi cami saldırılarını sürdürdü. Geçen hafta Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ermannhausen şehrindeki bir camiyi hedef alan sempatizanlar, cami duvarlarına tehdit mesajı yazdı.