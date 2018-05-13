Ramazanda Edirne'ye 300 bin turist bekleniyor

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, ramazan ayında Edirne'ye yaklaşık 300 bin ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'deki selatin camilerin ramazan ayında vatandaşlardan yoğun ilgi göreceğini belirtti.

RAMAZAN TURİZMİ

Ramazan ayının kente bereket getireceğini ifade eden Hacıoğlu, "Edirne’deki işletmelerde iftar organizasyonları için doluluk oranı çok yüksek durumda. Ramazanın bahar aylarına denk gelmesi, daha çok turistin gelmesine katkı sağlayacak. Ramazan turizmi, kente binlerce ziyaretçi çekecek." dedi.

Hacıoğlu, Edirne'nin İstanbul'a ve Balkanlar'a yakınlığının da kent için avantaj olduğunu dile getirdi.

"300 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ"

Ramazan ayının Edirne'de yoğun geçeceğini belirten Hacıoğlu, "Türkiye’de iç turizm aktivitesi belki de en fazla Edirne’de yaşanacaktır. Aynı zamanda Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı Batı Trakya ve Bulgaristan’dan önemli sayıda ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Ramazan ayının sıcaklar bastırmadan çok şahane bahar havasına rastlaması, İstanbul'a yakın olmamız, mükemmel selatin camilerinin varlığı, iftar için yemek yenecek güzel ve çeşitli işletmelerimizin bulunması, birlikte yaşam kültürüne sahip güler yüzlü insanlarının varlığı, Edirneyi cazibe merkezi haline getiriyor. Özellikle Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin oluşturduğu ve 'Altın Üçgen' olarak tanımladığımız alan, ziyaretçilerin ilgi odağı. Tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla Edirne gezilip, görülmesi gereken bir kent. Kente 300 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Kent ekonomisine önemli katkı sağlayacak." diye konuştu.

TEDBİRLER ALINACAK

Hacıoğlu, iftar saatlerine yakın özellikle selatin camileri çevresi ile Karaağaç gibi iftar yapılacak alanlarda oluşması muhtemel trafik için ilave tedbirler alınması gerektiğini kaydederek, "Başta Selatin Camileri olmak üzere tüm camilerimize ulaşan yolların ulaşılabilir olması, çevresinin temiz ve düzenli olması için azami gayret sarf edilmelidir. Özellikle cami dışında ve avlusundaki insanı canından bezdiren, sülük gibi yapışan, adeta insanı geldiğine pişman eden lüzumsuz ve gereksiz seyyar satıcılara kolluk kuvvetlerinin önlem alması kaçınılmazdır." şeklinde konuştu.





