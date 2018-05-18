Ramazan'da fiyatı en çok zamlanan tereyağı oldu

Ramazan ayı kampanya verileri açıklandı. Ulusal, yerel, toptan, parfümeri ve indirim kanallarının insert (katalog) ve basılı reklamlarındaki kampanyalardaki verilerine göre; Tereyağ fiyatında yüzde 50 oranında artış yaşandı.

BEYAZ PEYNİR'DE DE YÜKSELİŞ VAR

Ramazan'da fiyatı en çok artan ürünlerden beyaz peynir yüzde 21'lik fiyat artış gerçekleştirdi. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 12,90 TL olan 1 kg. beyaz peynirin fiyatı, 2018 Ramazan'da 15,65 TL'ye yükseldi.

Taze kaşar da yüzde 18'lik fiyat artışıyla Ramazan'da fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldı. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 13,10 TL olan 700 gr. taze kaşarın fiyatı, 2018 Ramazan'da 15,43 TL'ye yükseldi.

SUCUK FİYATLARI DÜŞÜŞTE

BrandZone verilerine göre; gıdada en fazla fiyat düşüşü yüzde 21'lik oranla sucukta yaşandı. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 12,70 TL olan 225 gr. sucuğun fiyatı, bu Ramazan'da 9,99 TL'ye düştü.

TAZE FASULYE DE DÜŞTÜ

Ramazan'da fiyatı en çok düşen ikinci ürün, yüzde 16'lık oranla kuru fasülye oldu. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 7,80 TL olan 1 kg. kuru fasülyenin fiyatı, bu Ramazan'da 6,52 TL'ye düştü.