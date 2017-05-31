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Ramazan'da sağlıklı oruç tutmanın yolları

Öncelikle mevcut sağlık durumunuzu gözden geçirin. Mevcut bir hastalığınız varsa doktorunuza muhakkak muayene olarak görüşlerini alın.

  1. Haberler
  2. Sağlık

oruç

Özellikle ilaç kullanımı olan hastaların ilaçlarını aynı düzende kullanmaya özen göstererek oruç tutmaları tavsiye edilir.

Kolesterolünüz yüksek ise, yağlı kırmızı et, tereyağı, salam, sosis, sucuk gibi şarküterilerden özellikle uzak durmakta fayda var. Su içmek bağırsak ve böbrek çalışmasını arttıracağından, iftardan sonra bol su ve soda içmeye özen göstermek gerekir.

Şeker hastasıysanız ve şeker hapı kullanıyorsanız ve şeker hastalığınız kontrol altında ise (açlık kan şekeriniz 80-120 arasında ise) aç karnına içtiğiniz sulfonulüre grubu şeker ilacınızı sahurda ve yemekten önce, tok karnına içtiğiniz metformin grubu şeker ilacınızı ise iftarda yemekten sonra içebilirsiniz.

İFTAR VE SAHURDA NELER YAPILMALI

İftarda ılık bir çorba içmek, sudan sonra ikinci adım olmalı. Sonrasında ana protein grubu olarak et, tavuk, balık, peynir, yumurtadan biri mutlaka olmalı.

Limon, sirke, nar ekşisi gibi soslar sindirimi kolaylaştırdığı için mutlaka salatalara eklenmeli.

İftar ve iftar sonrasında bir anda olmamak kaydıyla yaklaşık 1.5 litre kadar su içilmeli.

Sahurda lif açısından çiğ sebze yemek çok önemlidir. Özellikle mevsim sebzesi çok soğuk olmadan tüketmeli. Göbek, maydanoz, tere, roka, domates ve salatalık iyi bir alternatiftir.

İftar sırasında yemekle birlikte çay ve kahve içimi başta demir olmak üzere çeşitli vitaminlerin emilimini azaltacağından, bu tür içecekleri yemekten birkaç saat sonra tüketmek gerekir.

Gün içerisinde çok acıkıyor ve zorlanıyorsanız daha uzun süre tok kalmak için yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesini sahurda yapacağınız omletin içerisine ekleyebilirsiniz. Böylece kan şekerinizin daha uzun süre sabit kalmasını sağlamış olursunuz ve tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.

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