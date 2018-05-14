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Ramazan'da Selimiye Camii gül kokacak

Edirne'deki eşsiz mimariye sahip Selimiye Camii'nde, Ramazan ayı öncesi son hazırlıklar tamamlanırken, Kadir gecesi şehre 30 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

İHA | 14.05.2018 - 13:51..
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Osmanlı İmparatorluğu’na 92 yıl başkentlik yapan kadim şehir Edirne başta olmak üzere, İslam coğrafyasının incisi, Mimar Sinan’ın ’Ustalık Eserim’ dediği eşsiz mabet Selimiye Camii, Ramazan-ı Şerif’e hazır.

Ramazan'da Selimiye Camii gül kokacak

RAMAZAN AYI İÇİN HUMMALI HAZIRLIK

1569-1575 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Padişah 2’inci Sultan Selim tarafından yaptırılan ve 2011 yılında UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan, Selimiye Camii’nde Ramazan ayı öncesi hummalı temizlik çalışmaları tamamlandı.

Ramazan'da Selimiye Camii gül kokacak



HALILAR GÜLSUYUYLA YIKANDI

Cami görevlileri tarafından sürdürülen temizlik çalışmaları tamamlandı. Cami içerisinde hiçbir detayın atlanmadığı hazırlıklar kapsamında, cami halıları da gül suyu ile yıkandı.

Ramazan'da Selimiye Camii gül kokacak

MAHYALAR TAKILDI

Cami içerisinin yanı sıra bahçesinde de temizlik ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Abdest alınan çeşmeler, merdivenler ve yürüyüş güzergahları yıkandı. Dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Camii’nin minareleri de bu yılda mahyayla süslendi.

Edirne İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Selimiye’nin yanı sıra tarihi Üç Şerefeli, Eski (Ulu) Camii ve diğer camilerde de Ramazan-ı Şerif öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Ramazan'da Selimiye Camii gül kokacak

KADİR GECESİ BEKLENEN KİŞİ SAYISI 30 BİN

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, "Edirne belki de tarihinin en hareketli Ramazan’ını geçirecek. Çünkü Ramazan ayı bu sene bahar aylarına rastlaması hasebiyle özellikle yakınımızdaki İstanbul’dan çok misafir kabul edeceğimizi düşüyorum. İnanç turizmi için en uygun yer burası. 15 milyonluk İstanbul’a en yakın yer burası. Belki de en ucuz yer burası. Sadece Kadir Gecesi Edirne’ye gelmesini düşündüğümüz insan sayısı 30 bin civarında. Bunların 5 bine yakını Batı Trakya ve soydaşlarımızdan olacaktır." dedi.

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