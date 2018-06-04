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Ramazan'da Suriyelilere 15 milyon ekmek

İHH İnsani Yardım Vakfı fırınlarında Ramazan ayının ilk 20 gününde üretilen 15 milyon adet Suriye ekmeği savaş mağduru ailelere dağıtıldı.

İHA | 04.06.2018 - 16:48..
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İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, üretilen ekmeklerin Suriyeli ailelerin damak tadına uygun ve 3 gün bozulmadan saklanabilecek şekilde üretildiğini söyledi.

"GÜNLÜK 750 BİN EKMEK"

Ramazan ayında da ekmek dağıtımlarının devam ettiğini belirten Tosun, "Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’nın yanı sıra Suriye’nin çeşitli bölgelerinde kurduğumuz fırınlarımızda üretilen günlük 750 bin adet ekmeği Ramazan ayı içerisinde de her gün iftar saatinden hemen önce çadır kent ve köylerdeki ailelere dağıtıyoruz." dedi.

Ramazan'da Suriyelilere 15 milyon ekmek

Ramazan'da Suriyelilere 15 milyon ekmek VİDEO

"EKMEK DAĞITIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Tosun, Ramazan ayının ilk 20 gününde 15 milyon ekmek dağıttıklarını ifade ederek, "Ramazan ayının ilk 20 gününü geride bıraktık. Bu süre zarfında ürettiğimiz 15 milyon adet Suriye ekmeğini düzenli bir şekilde İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye kentlerinin kırsal kesimlerindeki sivillere dağıttık. Ramazan ayının son 10 gününde de ekmek dağıtımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Vakıf, 2018 yılı içerisinde ise toplamda 115 milyon adet Suriye ekmeğini ülkenin çeşitli bölgelerindeki savaş mağduru ailelere ulaştırdı.

Ramazan'da Suriyelilere 15 milyon ekmek

Ramazan'da Suriyelilere 15 milyon ekmek

Ramazan'da Suriyelilere 15 milyon ekmek


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