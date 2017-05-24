Ramazan'da susuzluk çekmemek için ne yapmalı

Ramazan ayı bu sene de yaz mevsimine geliyor. Peki uzun sürecek oruç süresinde ve sıcak havada susuzluk yaşamak istemiyorsak ne yapmalıyız?

SAHURU ATLAMAYIN

Uzun süren oruç süresi öncesinde sahur yapmak çok önemli. Bu nedenle muhakkak sahur yapılmalı ve sahuru bir kahvaltı gibi düşünmelisiniz.

AZAR AZAR SU TÜKETİN

İftardan sonra birden ve çok su içmek yerine iftar ile sahur arasında az az ama sık sık su için.

KIZARTMALARDAN UZAK DURUN

Sahurda yiyeceğiniz besinler çok önemli. Bu nedenle; hafif gıdalar yemeye dikkat edin. Kızartmalardan, tuzlu ve ağır yiyeceklerden uzak durun.

ÇAYA KAHVEYE DİKKAT

İftardan sahura kadar geçen sürede çay ve kahveyi çok tüketmeyin. Bu içeceklerin çok tüketimi susuzluk hissini artırır.

SULU MEYVELER YENEBİLİR

Vücudumuz su ihtiyacını sadece sudan karşılamaz. Yine iftarla sahur arasında geçen sürede karpuz gibi su oranı yüksek meyveler yenebilir.

SERİN ORTAMLARDA BULUNUN

Gün içerisinde ince kıyafetler giymek ve serin ortamlarda bulunmak da vücudun susuzluk çekmemesine yardımcı olur.