Ramazan ayının unutulmazlarından olarak hafızalara kazanan bir sahne de Kurtlar Vadisi'nden..

Kurtlar Vadisi'nin efsane olduğu, konseyin yerli yerinde durduğu hatta Çakır'ın ölmediği dönemlerde Memati ile Polat Alemdar'ın yer aldığı sahnede, Memati orucunu bozmuştu.

61 GÜN BORCUM OLSUN DEDİ SİGARASINI YAKTI

Senaryo gereği Ramazan ayının yansıtıldığı dizide, Memati Polat'la birlikte Çakır'ın makamına sinirli bir şekilde giriş yapmıştı. Sahneye göre Memati, işlerin yolunda gitmemesinden dolayı kızmış ve "61 gün borcum olsun" diyerek sigarasını yakmıştı. Polat da bunun üzerine "Tam oruç tutulacak zamanda orucunu bozuyorsun" diye tepki göstermişti.

Ramazan'ın unutulmazları: Memati orucunu bozuyor VİDEO

