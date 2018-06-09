Rambo'nun PÖH'ümüzün yanında esamesi bile okunmaz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polislerin iftarına katıldı. Akdağ, burada yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin bu büyük milletin medarı iftiharı olduğunu belirtti.

Terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Akdağ,Türk Silahlı Kuvvetlerince özel harekat polislerinin de desteği ile Suriye'nin Afrin bölgesinde yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'na değindi.

"MANGAL GİBİ YÜREK BİR KAMİL İMAN İCABIDIR"

Akdağ, özel harekat polislerine hitap ederek, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsunki Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonu ile bütün dünya Türk evladının, Müslüman Türk milletinin ne olduğunu bir kere daha anladı. Teröristle düşmanla savaşmak elbette hazırlıklı ve donanımlı olmayı gerektirir. Silahınız, kuvvetiniz, mühimmatınız olacak. Ben inanıyorum ki hepsinden önemlisi mangal gibi yürek bir kamil iman icabıdır. Allah'a şükür sizlerde var."





"AMERİKAN FİLMLERİNDEKİ RAMBOLARIN HEPSİ YALAN"

Akdağ, Amerikan filmlerindeki Rambo karakterine atıfta bulunarak, "Siz bakmayın o Amerikan filmlerindeki Rambolara, şunlara, bunlara, onların hepsi yalan. Onlar bizim gözümüzü boyamak için yapılmış işler. Onların bir kısmı paralı, bir kısmı da sosyopat. Rambo'nun özel harekat polisimizin yanınızda esamesi bile okunmaz." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin iman, ahlak bakımından, vatanına, milletine, bayrağına ve ezanına ne kadar düşkün olduğunu iyi bildiklerini anlatan Akdağ, şunları kaydetti:

"Bunu iyi anlamayanlar olabilir ama ben inanıyorum ki asıl gücümüz buradan geliyor. Bu olmasa elinizde ne olsa beyhudedir. Yani ne kadar silahınız, mühimmatınız, cephaneniz, gücünüz, kuvvetiniz, uçağınız, topunuz, tüfeğiniz olsa hikayedir. Onun için bu imana sahip siz değerli kardeşlerimiz, geçlerimiz oldukça bu milletin sırtını yere getiremezler. Cenabıhak hepinizden razı olsun, sizleri muhafaza etsin, ayağınız taşa değmesin, Allah yolunuzu açık etsin. Kılıcınızı da keskin etsin."

Akdağ, daha sonra Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetine (DAGC) geçerek Cemiyet Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.