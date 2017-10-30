Rambutan nedir

Rambutan meyvesi; Vietnam, Malezya ve Tayland'da bulunur. Bu meyveye Türkiye'de daha az rastlandığı için fiyatları biraz yüksektir.

KANSIZLIK SORUNUNA İYİ GELİR

Sağlık için de faydalı olan Rambutan, ısırılarak yenir. Demir açısından da zengin olan meyve, kansızlık sorunu yaşayanlar için önerilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİR

C vitamini, potasyum, magnezyum ve protein açısından zengin olan Rambutan; kalp damar ve kolestrol hastalarına iyi gelmekle birlikte bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir.