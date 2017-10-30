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Rambutan nedir

Tropikal meyve olan Rambutan, sağlık için de oldukça yararlıdır.

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Rambutan meyvesi; Vietnam, Malezya ve Tayland'da bulunur. Bu meyveye Türkiye'de daha az rastlandığı için fiyatları biraz yüksektir.

Rambutan nedir

KANSIZLIK SORUNUNA İYİ GELİR

Sağlık için de faydalı olan Rambutan, ısırılarak yenir. Demir açısından da zengin olan meyve, kansızlık sorunu yaşayanlar için önerilir.

Rambutan nedir

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİR

C vitamini, potasyum, magnezyum ve protein açısından zengin olan Rambutan; kalp damar ve kolestrol hastalarına iyi gelmekle birlikte bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir.

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