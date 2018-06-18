Rami Kışlası'nda en büyük kütüphane kurulacak

Rami Kışlası, proje çalışması bittiğinde 220 bin metrekarelik kullanım alanı ile İstanbul'un kültür ve sanat alanında çekim noktalarından biri haline gelecek.

Rami Kışlası projesi hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, devasa büyüklükteki alanın İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline getirilmesinin planlandığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ KURULACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Rami Kışlası'nı çok özel bir yaklaşımla çok güzel bir projelendirmeye tabi tuttuğunu aktaran Coşkun Yılmaz, "Burası Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak planlanıyor. Öncelikle burada çok kapsamlı bir şehir kütüphanesi yer alacak. Çocuk, sanat gibi tematik kütüphaneler olacak. Şimdilik 7 milyon kitabın içinde olacağı bir kütüphane öngörülüyor. Ama bu sayı gelişen şartlara bağlı olarak ileride daha da artırılır. Kütüphane buranın üstlendiği temel ve en önemli fonksiyonlardan birisi. Ama burası kültürel, sosyal ve sanatsal olarak çok farklı işlevlerin eş zamanlı, bir arada yürütüldüğü çok özel bir mekan olacak. Dolayısıyla proje bitmiş olduğunda dünyanın en büyük kitap ve kütüphane vadisi ortaya çıkmış olacak." diye konuştu.

KÜTÜPHANELER KÜTÜPHANESİ BÖLÜMÜ

Coşkun Yılmaz, "İstanbul'da çok sayıdaki koleksiyoner, koleksiyonlarını bir arada tutan mekan problemi yaşıyor. Hayata veda ettiklerinde biriktirdikleri koleksiyonlarının nerede tutulacağı endişesi yaşayan koleksiyonerlerimize, Bakanlığımız Kütüphaneler kütüphanesi bölümünü ihdas ederek, sorunlarına çözüm bulmak istiyor. Onların kitaplarının parçalanmadan bir bütün olarak muhafaza edildiği alanlar yer alacak projede. Aynı zamanda koleksiyon sahiplerinin gelip çalışabilecekleri ofisler de o bölüm içerisinde yer alacak. Koleksiyonlarda yer alan eserler araştırmacıların hizmetine sunulacak.

Koleksiyonlar için alan ve koleksiyonerlerin yararlanacağı ofislerin yanında projede bir kitap ve kütüphane müzesi yer alacak. Aynı şekilde burada bir kitabin serüvenini anlatan bir atölyemiz olacak. Atölyede kağıt yapımından yazımına, basımına, ciltlemesine varıncaya kadar kitabın her safhasının geçirmiş olduğu serüven ortaya konulacak." dedi.

TARİHİ DOKUYA UYGUN YAPILIYOR

il Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Rami Kışlası'nın oturduğu alan, yaklaşık 75 bin metrekaredir. Bunun 33 bin metrekaresi kapalı alan olarak kullanılıyor. Rami Kitap ve Kütüphanesi Vadisi Projesi tamamlandığında 220 bin metrekarelik kullanım alanı ortaya çıkacak. Bu sayede, sadece bu yapının restorasyonu için değil, aynı zamanda Bakanlığımız çevre düzenlemesiyle de son derece ilgili. Son derece gelişmiş teknolojik aletlerle restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. Tarihi ve kültürel dokuya uygun şekilde çalışmalar yapılıyor. Burası kaynaklarda Rami Çiftliği ve Topçu Kışlası olarak geçiyor. Çiftlik bölümünün oluşmasının tarihi daha eskidir. Kışla ise 1780'li yıllardan sonra inşa edilen bir yer. Askeri tarihimizin önemli yapıtlarından birisi. Burasını askeri mimarinin önemli ve tarihi eserlerinden birisi olarak görmek mümkün. Bu çerçevede Bakanlığımız, çok gelişmiş teknolojik imkanlarla buranın tarihi hususiyetlerinin muhafaza edilmesine büyük önem veriyor. Burası, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra çok büyük bir işlev görüyor. Sultan 2. Mahmut'un askeri karargahlarından birisi. Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı verilen bu yer, 2. Mahmut'ın Yeniçeri'yi kaldırdıktan sonra kurduğu yeni ordunun merkezi görevini üstleniyor. 1980'lere kadar da bu yapı temel özelliğini ve fonksiyonunu sürdürüyor." ifadelerini kullandı.