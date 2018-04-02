RAN Slicing’in canlı saha denemesi gerçekleştirildi

Evrensel Hizmet Projeleriyle ülkemizin kırsal bölgelerinde mobil kapsama oranını artırmayı hedefleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom ; RAN Slicing (Baz İstasyon Dilimleme) saha denemesini gerçekleştirdi.

ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın himayelerinde, Haberleşme Genel Müdürlüğü, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın önemli oyuncularından biri olan ABD merkezli ONF (Open Networking Foundation) ile kısa süre önce bir işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Bakanlık ve ONF arasındaki işbirliği, 5G kablosuz ağlar için çözüm sunan açık kaynaklı şebeke yönetim ve merkezi işletim (M-CORD) altyapısının, Evrensel Hizmet Projesi kapsamında Türkiye’de yapılacak saha çalışmasını içeriyor. RAN Slicing teknolojisi, M-CORD altyapısında kullanılıyor. Konya’daki saha testi de bu kapsamda yapıldı.

"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç söz konusu testlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkemizin bilgi toplumu olması yolunda Bakanlık olarak üzerimize düşen görevlerin bilincindeyiz. Bu dönüşümün ana omurgasının her yerden herkese genişbant internet erişimi sağlamak üzere memleketin her yerine haberleşme altyapılarının güncel teknolojiye uygun olarak ulaştırılması olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla Ulusal Geniş Bant Stratejimizi yayınladık ve emin adımlarla çizdiğimiz yol haritasında ilerliyoruz. Ayrıca yaklaşık 7 yıldır Evrensel Hizmet kapsamında kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızı gelişmiş haberleşme altyapıları ile buluşturmak için çalışıyoruz. Teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlayarak bu teknolojilerde söz sahibi olmak amacıyla yaptığımız işbirliği anlaşmasının ilk meyvelerinden olan bu saha testleri bizim için cesaret verici olmakla birlikte önümüzde uzun bir yol olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

"OYUNU DEĞİŞTİRİCİ ETKİ YAPACAK"

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, Türk Telekom grup şirketi Argela’nın Yazılım Tanımlı Ağ (Software Defined Network - SDN) teknolojileri kapsamında geliştirdiği RAN Slicing olarak tanımlanan teknolojinin sektörde oyunu değiştirici bir etki yaratacağını söyledi. Doğan, “Ölçeklenebilir, esnek, programlanabilir mimarisiyle bu teknolojimiz geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sunulmasına olanak sağlıyor. RAN Slicing’in küresel 5G standartları arasına kabul edilmesi yönünde sağlam adımlarla yol alıyoruz.“ diye konuştu.

Hızlı ve gelecekteki ihtiyaçlara uygun bir altyapı teknolojisi geliştirmenin ve üretiminin eşiğinde olan Türkiye; Evrensel Hizmet Projesi kapsamında kırsal kesimlere en son teknolojiyi götürmeyi hedefliyor.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yürüttüğü Evrensel Hizmet Projeleri ile kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın haberleşme ihtiyaçlarını gelişen son teknolojiyi kapsayacak şekilde giderirken, yerli ve milli ürünlerin kullanımını artırmaya yönelik önemli adımlar atıyor. Yerli ürün kullanımı zorunluluğu ile başlayan bu süreç ONF ile yapılan uluslararası işbirliği anlaşması ile devam ediyor. Gerçekleştirilen testler başarılı olursa Türkiye, çığır açıcı bir gelişmeye öncülük etmiş olacak. Yapılan saha testi nüfusu 500’e kadar olan kırsal bölgelere mobil ses ve genişbant internet hizmetini götürmek ve sayısal uçurumu azaltmak amacıyla başlatılan Evrensel Hizmet Projesi’nde önemli adım olacağı gibi, mobil şebekelerin gelişim sürecinde de bir kilometre taşı olacak.

TÜRK TELEKOM HAKKINDA

177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Aralık 2017 itibarıyla 13,7 milyon sabit erişim hattı, 9,7 milyon genişbant ve 19,6 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.502 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., girişimcilik şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş,elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış Ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.