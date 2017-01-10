Rant vergisinin karşılığı arsa veya konut olabilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ,uzun süredir gündemde olan rant vergisi ile ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.

Belediyeler yasası üzerinde çalıştıkları önemli konulardan birinin imarla ilgili olduğunu dile getiren Bakan Özhaseki, “Parsel bazında imar tadilatı yapmayı belediyelere neredeyse yasaklıyoruz. Bir mahallede herkes belli bir emsalde inşaat hakkını kullanırken birisinin torpilli olarak gelip aradan sivrilerek fazladan bir şey yapmasını engelleyecek bir metin hazırlıyoruz. Halihazırdakiler müktesep hak sınırında olduğu için mevcut olanları kapsamıyor. Plan tadilatları elbette kurallarına uygun olarak her zaman yapılabilir. Ancak değişim ve dönüşüm esnasında yeni yapılan planlarda hak sahibine, arsa sahibine veya değişim isteyene bir menfaat sağlıyorsanız işte bunun tespitinin yapılması gerekiyor. Buna değer artış payı diyoruz” dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇÖZÜM BULUNACAK"

Özhaseki, ayrıca şöyle devam etti, “Kimi diyor ki ‘yüzde 50’sini alalım’, kimi de ‘yüzde 100’ünü alalım.’ İlla nakdi olmayabilir. Para veremez adam arsadan pay, konut verilebilir devlete. Bunun nasıl tespit edileceği, yüzde kaçının alınacağı, sonra kimler arasında pay edileceği biraz tartışmalı bir nokta. Büyükşehir Belediyesi ‘bunların planlarını ben yapıyorum benim almam gerekiyor’ diyor. İlçe belediyelerde diyor ki ‘bunların inşaat izinlerini ben veriyorum benim almam gerekir.’ Bakanlık da diyor ki ‘kentsel dönüşüme kaynak lazım. Kaynağı nereden bulacağız.’ Belki adil olanı burada büyükşehir ilçe ve bakanlığın arasında pay edilmesi. Önümüzdeki günlerde tartışılarak çözüm bulunacak” diye konuştu.