Rap sanatçısı hayatını kaybetti

Florida eyaletine bağlı Miami kentinde silahlı saldırıya uğrayan ünlü rapçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MAĞAZADAN ÇIKTI 2 KİŞİ ATEŞ AÇTI

20 yaşındaki Onfroy, daha önce ruhsatsız silah taşıma, soygun, kavga gibi nedenlerden dolayı birkaç kez hapis yatmıştı. Adeta başı beladan kurtulmayan rapçi, Miami'de bir motosiklet mağazasından çıktıktan sonra saldırıya uğradı.

Saldırının ardından bir hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki rap müzik şarkıcısı Onfroy'un yapılan bütün müdahalelere karşın kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi.

Onfroy'a birisi kırmızı maskeli 2 kişinin saldırdığı açıklanırken, Afrika asıllı oldukları iddia edilen saldırganların bir araçla olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.