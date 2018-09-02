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Rap sanatçısı Resul Aydemir'den yeni proje

Bir sosyal sorumluluk projesi olan yeni klibiyle Resul Aydemir, kahramanlarımızın unutulmaması gerektiğini kendine özgü tarzıyla dinleyiciye anlatıyor.

Haber Merkezi | 02.09.2018 - 17:19..
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O Ses Türkiye ile beraber büyük bi hayran kitlesine erişen Rap sanatçısı Resul Aydemir namıdeğer 'Misal' yeni çalışması 'Ülkemde Her an doğar Kahramanlar' ile piyasaya hızlı bi giriş yaptı.

'Güngören ve Bağcılarda Çocukluğum geçti.' nakaratıyla dillere dolanan 'Çocukluğum' parçasından sonra sosyal sorumluluk projesi olan bir kliple karşımıza cıktı.

Rap sanatçısı Resul Aydemir'den yeni proje

'KAHRAMANLARIMIZ UNUTULMASIN'

Parçanın sözleri ile klipte, çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin değeri olan her alandaki kendi kahramanlarımızı hatırlaması ve unutmaması gerektiği mesajı verilmiş. Parçanın altyapısı ise Avusturyadan Nasihat imzası taşıyor.

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