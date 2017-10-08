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Rap şarkıyı çeviren işaret dili çevirmeni

Amerikalı işaret dili çevirmeni Holly Maniatty adlı kadın rap müziği konserlerinde işitme engelliler için sahnede şarkıları çeviriyor.

08.10.2017 - 14:06
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ABD'li işaret dili çevirmeni Holly Maniatty, rap müzik şarkılarını sahnede işitme engelliler için çevirirken aynı zamanda dans ediyor.

Rap şarkıyı çeviren işaret dili çevirmeniWaka Flocka ve Holly Maniatty

RAP ŞARKILARI İŞARET DİLİYLE SÖYLÜYOR

Engelliler için eşit erişim sağlamayı amaçlayan sanatçılar Maniatty gibi işaret dili çevirmenlerini kiralayarak sahneye alıyor. Başarılı çevirmen Maniatty, Snoop Dogg, Wu Tang Clan, Beastie Boys, Jay-Z ve Eminem gibi isimlerin şarkılarını çevirdi.

Rap şarkıyı çeviren işaret dili çevirmeniHolly Maniatty Snoop Dogg konserinde

16 YILDIR İŞARET DİLİ ÇEVİRMENLİĞİ YAPIYOR

Sertifikalı Amerikan işaret dili çevirmeni Maniatty, son olarak Waka Flocka adlı rap sanatçısının sahnesindeki görüntüleriyle gündeme oturdu. Çünkü Maniatty, şarkıları yalnızca çevirmiyor aynı zamanda şarkılara eşlik ederek dans ediyor. Bu eğlenceli haliyle izleyenleri keyiflendiriyor.

Rap şarkıyı çeviren işaret dili çevirmeni- VİDEO

İşini 16 yıldır severek sürdüren Holly, konser öncesinde çeviri için özenle çalıştığını ifade etti.

Rap şarkıyı çeviren işaret dili çevirmeni

Amerika'daki birçok konserde yaygınlaşan işaret dili çevirmeni bulundurma ülkemizde de yayılmaya başlandı.

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