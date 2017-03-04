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Rapçi Kurşun'un O Ses'ten elenme nedeni tartışılıyor

O Ses Türkiye yarışmasında büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan 'Kurşun' lakaplı rapçinin elenme şekli hayranlarını bir hayli kızdırdı.

04.03.2017 - 12:41
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TV8'de yayınlanan ''O Ses Türkiye'' isimli programda ilginç bir olay yaşandı...

Underground rap müzik dinleyenlerin en sevdiği rapçilerden biri olan ''Kurşun'' lakaplı MC Kadir Aktürk, geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'ye katılmış ve başta Sibel Can olmak üzere tüm jüri üyelerini kendine hayran bırakmıştı.

Söylediği şarkıyla bir üst tura yükselen Kurşun, 2. turda VIXX isimli Koreli bir grubun söylediği şarkıdaki alt yapıyı (beat) kullanmış ve kendi sözleriyle besteleyerek 3. tura çıkmayı başarmıştı.

Kurşun'un O Ses'ten elenme nedeni tartışılıyor - İZLE

BEAT KULLANMAYI HIRSIZLIK SANDILAR

Ancak başkasının beatini kullanıp kendi sözleriyle bestelemenin ''hırsızlık'' olduğunu düşünen bazı bilgisiz dinleyicilerin sosyal medyada Acun Medya'ya yaptığı baskı sonucu Kadir Aktürk zor duruma düşmüş ve elenmek zorunda kalmıştı.

Rapçi Kurşun'un O Ses'ten elenme nedeni tartışılıyor

Daha sonra yüksek bir halk oylamasıyla yeniden programa katılmaya hak kazanan Kurşun, söylediği şarkı sonrası dinleyicilerden büyük alkış toplamış ve bir kez daha performans sergilemesi için yoğun istek almıştı.

Ancak ünlü rapçinin, birçok desteğe rağmen çapraz düello sonucu yapılan oylamada Keremhan Özdemir'e elenmesi hayranlarını kızdırdı.

Kurşun'un hayranları, Acun Medya'nın Twitter başta olmak üzere sosyal medyadan gelen ''hırsızlık'' iftiralarından ötürü Kadir Aktürk'ü kasıtlı olarak elediğini iddia etti.

KURŞUN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Kurşun, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Rapçi Kurşun'un O Ses'ten elenme nedeni tartışılıyor

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