MHP milletvekili Saffet Sancaklı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tepki çeken sözlerinin ardından Beyaz TV'nin sahibi Osman Gökçek'i arayarak Kütahyalı'nın ekrandan alınmasını istemiş, Rasim Ozan Kütahyalı da, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlamıştı.

BEYAZ TV İLE YOLLARI AYRILDI

Derin Futbol programının açılışında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ertem Şener, "Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu VİDEO